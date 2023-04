Mudou muito? Antes e depois de Manu Gavassi

Participante do Big Brother Brasil 20, um dos mais assistidos até hoje, Manu Gavassi passou por mudanças nos últimos anos. E depois dos fãs especularem o que mudou no rosto da artista, a cantora contou os procedimentos que passou em entrevista exclusiva à revista Quem, divulgada em junho do ano passado. Veja o antes e depois da Manu e o que ela revelou.

Qual procedimento Manu Gavassi fez?

Manu Gavassi revelou ter feito implante de silicone nos seios e preenchimento nos lábios, e também já admitiu que fez botox na testa. Em relação ao nariz, onde é observada a maior mudança, Manu detalhou que realizou a rinoplastia quando tinha 17 anos, influenciada pela pressão estética, mas que o procedimento acabou levando a um desvio de septo.

Desde o BBB, Manu já pintou o cabelo, cortou e apostou em diversos estilos, mas os notaram em 2022 que as mudanças estavam no rosto e então apontaram que a artista mudou o nariz de novo, supostamente pela cirurgia de desvio de septo.

Devido ao problema com o procedimento, ela diz ter se arrependido da plástica. "Eu me arrependo de ter feito correndo quando eu tinha 17 anos, porque eu fiquei com um problema de desvio de septo por muito tempo e não tinha coragem de operar de novo. Tinha muito medo. Imagina mudar agora que eu já nem acredito nisso. Então, agora, depois de mais velha, como eu tomei a decisão de tirar meu silicone, eu não vou finalmente resolver isso, porque é um erro que eu nunca tive coragem de lidar. Então eu consegui corrigir isso e estou me sentindo melhor, me sentindo bem, mais madura com as minhas decisões", disse.

Aos 25 anos, Manu Gavassi colocou 150 ml silicone, mas teria se arrependido e em 2022 ela revelou a retirada das próteses. Á época, em entrevista à revista Quem, a ex-BBB disse que fez o procedimento por pressão e como ferramenta de autoafirmação por ter se tornado adulta, mas que nunca se sentiu bem com a prótese. Ao amadurecer e melhorar suas questões envolvendo a autoestima, ela resolveu tirar.

“Coloquei silicone com 25 anos por livre e espontânea pressão, porque sentia ‘preciso mostrar que cresci e que agora posso ser sexy’. Olha que dó. Coloquei e nunca me senti bem com aquilo. Nunca nem senti que era eu. Agora, mais velha, amadureci a ideia e falei ‘é uma coisa que me incomoda faz tempo, vou tirar’. Fiz outra cirurgia esse ano, tirei o silicone’. São várias batalhas que a gente trava”, contou ela, à Quem.

Abaixo Manu Gavassi, em uma publicação recente no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)



VEJA também - Mudaram muito? Veja 10 famosos antes das plásticas