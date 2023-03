Manu Gavassi no quarto branco: sister apertou botão no BBB 20

Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly Bicalho marcaram o retorno do quarto branco. Depois de mais de 10 anos desde a última vez que a temida dinâmica havia aparecido no programa, o castigo foi utilizado no BBB 20 e marcou a edição.

Manu Gavassi e Gizelly Bicalho foram puxadas por Felipe Prior no quarto branco do BBB 20. O brother foi escolhido por Ivy para o castigo do monstro, a vencedora da prova do anjo daquela semana.

Logo de cara o momento já virou meme. A mineira começou a chorar ao ler a ficha enviada pela produção: "castigo do monstro, ele voltou, aquele que é o mais temido".

BBB | O momento em que Ivy escolhe Prior para ir pro quarto branco e ele leva junto Manu Gavassi e Gizelly. Eu sei que na mente deles o quarto branco é super pesado, mas não precisa ajoelhar na frente do Prior né Ivy. #BBB20 #RedeBBB #QuartoBranco pic.twitter.com/QnvTwmTsFq — Moonlight Entretenimento (@moonlightentret) March 7, 2020

Em seguida, o trio seguiu para o temido quarto e o apresentador Tiago Leifert alertou: "vocês três estão no paredão sem bate e volta, a não ser que um de vocês aperte o botão vermelho. Quem desistir, vai ao paredão sozinho. Joguem".

A dinâmica do quarto branco não saiu como o esperado. Como Prior era rival de Manu Gavassi e Gizelly, o público esperava por tretas, mas acabou recebendo diversão. Os três se deram bem durante o castigo e geraram até momentos engraçados.

O que a Manu Gavassi fez no quarto branco?

O quarto branco do BBB 20 não durou muito, pois Manu Gavassi resolveu apertar o botão vermelho após cerca de 8 horas de dinâmica. Os participantes conversaram sobre o castigo e Prior comentou: "eu me conheço, sou muito louco, tô quase apertando essa por**. Faz muito sentido velho apertar. (...) Se a Manu não apertar, eu vou apertar. No paredão eu já estou, mesmo voltando".

"O que eu acho, o pior cenário do jogo inteiro é: 'você está no paredão sem bate-volta'. (...) O problema é apertar e ser eliminação. E se eu der imunidade para vocês? Vai ser bom?", especulou Manu. "Pode apertar", disse Prior, que queria que eles se arriscassem.

Prior e Manu Gavassi chegaram a conclusão que já estavam no pior cenário do jogo, no paredão e sem direito a bate e volta, por isso, apertar o botão seria a melhor solução.

Os três conversaram mais um pouco e então Manu Gavassi apertou o botão vermelho. O trio deixou o quarto branco e retornou para o confinamento na madrugada de um sábado.

O quarto branco é agora uma dinâmica bastante esperada no BBB 23 pelo público, por conta de uma publicação de Boninho no Instagram. O diretor geral do reality show citou o temido castigo em um vídeo, o que indica que a dinâmica deve aparecer em algum momento na nova temporada do programa.

O quarto branco do Big Brother Brasil surgiu no BBB 9.

