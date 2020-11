Música de Whindersson Nunes para nova namorada causa intriga

Whindersson Nunes assumiu o namoro com a estudante de engenharia Maria Lina Deggan, nesta semana. Ao se declarar no Twitter e confessar que escreveu a música “Cerrado” para ela, acabou intrigando os fãs. É que foi lançada no dia 26 de julho, dois meses antes de a ex-esposa Luísa Sonza tornar público o romance com Vitão e ser atacada nas redes sociais como “traidora”.

Como foi a declaração de Whindersson Nunes?

O humorista ficou solteiro em abril, após o fim do casamento de dois anos com a cantora Luísa Sonza. Quando a ex publicou fotos com o namorado Vitão, em setembro, escreveu no Twitter que “o pai tá on desde maio”, dando a entender que também estava aproveitando a nova fase.

Agora, curte viagem pelo Jalapão, em Tocantins, ao lado da nova parceira, que é apontada como seu affair desde julho. Na noite de quarta (4) para quinta-feira (5), Whindersson Nunes escolheu o Twitter para falar sobre o relacionamento. “Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram.”

Também comentou sobre a exposição da vida pessoal. “No momento eu só tô tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo mto novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso ‘meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida’, quero que ela possa ter uma vida normal até quando der”, completou.

Como é a letra da música?

A música “Cerrado”, lançada em julho, é assinada por Lil Whind, pseudônimo que Whindersson Nunes usa para cantar trap. Faz parte do EP “Piauí” e tem detalhes sexuais. “Vou falar besteira em teu ouvido/Sabe que é gostosa/E sabe que eu boto é com carinho/Pois é rapidin, yeah/Sei que você quer que eu faça aquilo”, diz um dos trechos.

https://www.youtube.com/watch?v=bixC0I4tsYg