Trilha sonora de Pantanal 2022: Maria Bethânia, Almir Sater e mais

A trilha sonora da novela Pantanal 2022 conta com grandes nomes da música como Maria Bethânia e Almir Sater. Os dois regravaram o clássico ‘Pantanal’, faixa composta por Marcus Viana, que foi tema de abertura da versão original da trama exibida em 1990. Gabriel Sater, filho de Almir, também canta uma música do folhetim.

Maria Bethânia canta tema de abertura na trilha sonora de Pantanal 2022

Quem assistiu a primeira versão da novela ouvirá mais uma vez a faixa Pantanal, grande sucesso de Marcus Viana. Agora, a música será cantada por Maria Bethânia. O cantor, compositor e instrumentista Almir Sater também participa da canção com um solo de viola.

“É a canção de abertura de uma novela inesquecível e que terá uma releitura deslumbrante, de uma música muito inspirada, muito bonita, do fundo do coração do Brasil”, disse a cantora em entrevista ao Gshow. “É uma gravação que me comoveu, porque voltei a cantar com a viola do Almir Sater, isso é muito importante para mim, ele é um dos maiores músicos do Brasil, um grande compositor. É uma honra esse convite, fiquei bastante contente de fazer uma música poderosa, uma música forte”.

A faixa já vem sendo divulgada nas chamadas da novela e é uma das mais lembradas por quem assistiu a história de Juma Marruá e José Leôncio em 1990, papéis que agora ficam com Alanis Guillen, Renato Góes e Marcos Palmeira.

Além de fazer parte da trilha sonora, Almir Sater interpreta o chalaneiro Eugênio no remake. Ele já havia atuado na primeira versão, que lhe rendeu fama de galã na época.

Gabriel Sater regrava tema de Juma e Jove

Gabriel Sater, filho de Almir Sater, também estará presente na trilha sonora de Pantanal 2022. Ele regravou a música Amor de Índio, composta por Beto Guedes e Ronaldo Bastos, tema dos personagens Juma e Jove (Jesuíta Barbosa). A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Quem vai acompanhá-lo no piano é o maestro João Carlos Martins. “Fazer parte do elenco e de um núcleo musical já é algo importantíssimo pra mim, achei que só teria condições de tocar em cena”, declarou o artista ao veículo. Além de fazer parte da trilha sonora, ele também interpretará Trindade, mesmo papel que seu pai interpretou há trinta e dois anos atrás.

A música deve ir ao ar na segunda fase da trama, quando Jove e Juma se conhecem. O filho de José Leôncio e a caçula de Maria Marruá (Juliana Paes) se apaixonam apesar das diferenças sociais e culturais que existem entre eles. O jovem cresceu na zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto ela foi criada no Pantanal.

A trilha sonora de Pantanal só terá músicas nacionais. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, o objetivo da Globo é ter apenas temas de artistas brasileiros embalando as cenas do remake.

Pantanal estreia nesta segunda-feira, 28 de março, às 21h30, horário de Brasília. O primeiro capítulo terá 1h30 de duração e será exibido em formato de longa-metragem, com apenas um intervalo comercial. Após a exibição na TV, os episódios vão ficar disponíveis para os assinantes do Globoplay. A trama original foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e agora está sendo adaptada pelo seu neto, Bruno Luperi.

