8 artistas do Nordeste para você conhecer e deixar sua cultura mais rica

musicUma das regiões mais diversas do país, o Nordeste é responsável pela criação de diversos cantores, atores, escritores e muitos outros famosos que compartilham sua arte com o público. Para homenagear os artistas do Nordeste, listamos alguns que você deve conhecer o trabalho.

Kleber Mendonca Filho é um dos artistas do Nordeste

Kleber Mendonca Filho (53) é diretor, roteirista e produtor. Natural do Recife, no Pernambuco, o cineasta é responsável por uma obra brasileira que fez muito sucesso no exterior: o filme Bacurau.

Lançado em 2019, o longa se passa em uma pequena cidade do Nordeste em que os moradores precisam lidar com uma ameaça que pode acabar com todos. Com grande reconhecimento fora do país, o filme de Kleber Mendonca Filho entrou para lista de favoritos do ano do ex-presidente estadunidense Barack Obama.

Outros filmes de Kleber também foram aclamados pela crítica e o público nos últimos anos, como Aquarius (2016) e O Som ao Redor (2013).

Itamar Vieira Júnior

Itamar Vieira Júnior (43) é baiano e escreveu o livro Torto Arado, que venceu os prestigiados Prêmio LeYa de 2018, além do Prêmio Jabuti e Prêmio Oceanos de 2020. A obra de Itamar fez sucesso no país e o foi o livro mais vendido pela Amazon Brasil em 2021.

O sucesso foi tanto que Torto Arado vai virar série pela HBO Max. Por enquanto, o que foi anunciado é que o cineasta Heitor Dhalia está a frente da produção e as filmagens devem acontecer em 2023. Ainda não se sabe a data de estreia

Na trama do livro, duas irmãs que moram no sertão baiano são apresentadas: Bibiana e Belonísia. Elas tem a vida marcada por um acidente que aconteceu na infância e seguem caminhos opostos na vida adulta.

Ariano Suassuna

Ariano Suassuna era natural de João Pessoa, na Paraíba. Ele nasceu em 1927 e morreu em 2014. Suassuna foi um dos autores mais importantes da literatura brasileira e deu vida ao clássico O Autor da Compadecida, que tomou o cinema, o teatro e a televisão.

Ele também é autor de Os homens de barro, A pena e a Lei, Farsa da Boa Preguiça, A histpria do amor de Fernando e Isaura e muitos outros.

Pitty entre os artistas do Nordeste

Pitty (44) é uma das principais cantoras do país e é natural de Salvador, capital da Bahia. A famosa fez carreira no cenário do rock nacional e tem hits que ultrapassam gerações, como Teto de Vidro, Admirável Chip Novo, Me adora, Máscara, entre outros.

Em 2019, Pitty levou duas categorias do Women’s Music Event Awards – premiação dedicada a falar sobre as mulheres na indústria musical. Ela ganhou os prêmios de Melhor Cantora e Melhor Música Alternativa com a canção Noite Inteira.

Lázaro Ramos

O baiano Lázaro Ramos se destaca na televisão e no cinema há muitos anos. Agora, ele resolveu ir para trás das câmeras e dirigiu o longa Medida Provisória, que se tornou um dos filmes nacionais mais assistidos de 2022 nos cinemas. No elenco, ele trouxe estrelas como Seu Jorge, Adriane Esteves, o britânico-brasileiro Alfie Enoch e sua esposa, a atriz Taís Araújo.

Baseado em uma peça, a trama mostra um futuro distópico no Brasil, em que a população negra é obrigada a migrar para o continente africano. Lázaro levou um pedacinho do país mundo afora e o longa foi exibido – e elogiado – em festivais internacionais, como o Pan African Film Festival, SXSW, Chicago Latino Film Festival, Cine Latino Bergen, entre outros.

Jorge Amado

Entre os artistas do Nordeste também está um dos maiores nomes da literatura brasileira, Jorge Amado. O escritor era baiano – de Itabuna – e escreveu o clássico Capitães da Areia. O livro virou filme, minissérie e é uma leitura obrigatória.

Ele nasceu em 1912 e morreu em 2001. Neste período, além de Capitães da Areia, ele também escreveu outras obras de sucesso, como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tieta do Agreste, Tenda dos Milagres, entre outras.

Gilberto Gil

Gilberto Gil (80) é outro orgulho nacional que vem da Bahia. O cantor tem décadas de carreira e pai de outros artistas do Nordeste, como Preta Gil.

Gil é um dos percursores Movimento Tropicalista dos anos 60 na música brasileira. Ao lado de artistas do Nordeste como Caetano Veloso, ele foi preso durante a ditadura militar e se exilou por um tempo fora do país.

Ativo na política brasileira, ele foi vereador na Câmara Municipal de Salvador pelo Partido Verde entre o final da década de 80 e começa de 90. Além de também ter sido nomeado Ministro da Cultura entre os anos 2003 a 2008.

Lucy Alves

Lucy Alves é natural de João Pessoa, capital da Paraíba, e ganhou o Brasil quando se tornou uma das finalistas do The Voice Brasil em 2013. Ela já tinha carreira de cantora na época e se apresentava ao lado de membros da família. Depois do sucesso, ela ingressou na carreira solo e lançou os álbuns Lucy Alves, Avisa e Perigosíssima, seu trabalho mais recente.

Agora em 2022, Lucy Alves vai viver sua primeira protagonista e estrelará o horário mais disputado da dramaturgia da Globo, a faixa das 21h. Ela será a personagem Brisa na novela Travessia, obra de Gloria Perez. A jovem será vítima de uma fake news na trama e acabará confundida com uma sequestradora de bebês.

Entre os trabalhos da jovem, também estão as novelas Velho Chico (2016), Tempo de Amar (2017 – 2018), O Outro Lado do Paraíso (2018) e Amor de Mãe (2019), além da série Só Se for Por Amor (2022), da Netflix.

