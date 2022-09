Namorada de Axl Rose: os romances do vocalista do Guns ‘n’ Roses

O líder da banda Guns ‘n’ Roses já foi casado e namorou algumas vezes durante sua vida. Nos últimos anos, houve rumores de que a namorada de Axl Rose seria uma brasileira, mas nada foi confirmado pela artista, que mantém sua vida pessoal privada e há anos não assume um relacionamento em público.

Quem é a namorada de Axl Rose? Famoso já se envolveu com brasileiras

Alx Rose não está em um relacionamento no momento. Não há registros de algum namoro do cantor que ele tenha tornado público nos últimos anos.

No entanto, em 2020, a brasileira Janaína Godeffroy, que mora na Suíça, afirmou ter namorado o vocalista do Guns n’ Roses por um pouco mais de um ano, conforme publicado pelo colunista Léo Dias na época. Os dois se conheceram em 2012 durante um dos shows da banda na Europa, quando o astro do rock viu a jovem no local e pediu para seu empresário convidar a moça e sua prima para irem até o ônibus no qual o grupo viajava.

Axl teria dito que sempre via Janaína nos shows e que estava encantando por ela. Depois de terem ficado conversando por bastante tempo, ele teria convidado a jovem para acompanhá-lo durante a turnê na Europa, mas ela recusou pois não tinha com quem deixar sua cachorrinha. Os dois então marcaram de se encontrar no final da turnê, que aconteceu na Espanha.

Janaína e sua prima também passaram um mês com o cantor em Las Vegas, mas o romance esfriou no ano seguinte devido a um desentendimento entre a jovem e a produtora do Gusn n’ Roses.

Outra brasileira que já revelou ter namorado o astro do rock é a modelo e apresentadora Ellen Jabour. A famosa contou a história em 2016 durante uma participação no programa Bate e Volta.

A modelo revelou que o romance começou em março de 2010, quando o Guns n’ Roses se apresentou em São Paulo. “Eu vivi uma história, sim. Foram três anos de envolvimento, dois intensos e um último ano meio que desapegando”, confessou. Ellen disse que acompanhou o músico em mais de 20 shows pelo mundo, mas o namoro chegou ao fim por causa da distância.

O que aconteceu com a esposa de Axl Rose?

Além das namoradas, Axl Rose já foi casado. O astro do rock foi casado por poucos meses com Erin Everly, com quem começou a namorar em 1985 após conhecê-la durante uma festa em Los Angeles. O casal foi morar junto em 1986, mas acabaram passando por uma crise devido a discussões e infidelidade.

Ainda apaixonado por Erin, Axl pediu a jovem em casamento em 1990 e se casaram naquela mesma data, mas o união foi anulada poucos meses depois, em 1991. O romance intenso com a modelo inspirou Axl a escrever um dos maiores hits da banda, Sweet Child O’ Mine, além de November Rain, Estranged e This I Love.

Em 2013, a famosa anunciou um leilão com itens da breve união do casal, incluindo cartas e bilhetes que o roqueiro escreveu para sua amada. Uma delas é bastante comovente: “Desculpe ser tão duro com você… você não fez nada de errado e eu fiquei frustrado com a minha situação, e não sabia como verbalizar meus sentimentos […] Nenhum amor foi tão verdadeiro, Erin. Eu te amo. Adeus, sweet child – Com amor, Axl”. Sua ex-mulher também o acusou de violência doméstica durante a relação.

Axl também namorou a modelo Stephanie Seymour, em 1991, e assim como aconteceu com Erin, também foi acusado de agressão pela modelo.