Dia com Guns, Offspring e mais! Como assistir Rock in Rio da sua casa? Saiba como acessar a transmissão ao vivo e online de graça - Foto: Reprodução/Divulgação

Festival começou no dia 2 de setembro, sexta-feira, e terminará no próximo domingo, dia 11.

Assistir Rock in Rio 2022 ao vivo hoje com Guns, Jessie J e Offspring

Um dos maiores eventos do mundo, o Rock in Rio de 2022 contou com atrações muito esperadas pelo público nos primeiros dias de festival – de 2 a 4 de setembro – como Justin Bieber, Demi Lovato, entre outros. Agora, quinta-feira (8), é hora de assistir Rock in Rio novas atrações. Nos palcos principais do festival, hoje vão se apresentar as Guns N’ Roses, Måneskin, CPM 22 e também Offspring.

Aos que preferem pop, será possível acompanhar apresentações das cantoras Jessie J, Gloria Groove, além de Duda Beat. Para quem não conseguiu ingresso para conferir tudo de pertinho na Cidade do Rock, é possível assistir tudo de casa, diretamente do conforto do sofá.

Como assistir Rock in Rio pela internet ao vivo?

É possível assistir Rock in Rio pela sua televisão ou usando um computador, celular ou qualquer aparelho com acesso a internet. Para conferir um dos principais concertos desta quinta-feira, o da banda Guns N’ Roses no Palco Mundo, a britânica Jessie J no Palco Sunset ou ainda Drenna e Izzra no Espaço Favela, algumas opções são pagas e outras totalmente gratuitas.

Confira o passo a passo de cada uma e veja qual se encaixa no seu bolso.

Multishow

Assistir Rock in Rio pela transmissão da Multishow na Globoplay é uma maneira gratuita de acompanhar o festival. A exibição da Multishow mostra as atrações dos palcos Mundo e Sunset e tem início a partir das 15h.

Apesar da gratuidade, para assistir Rock in Rio a apresentação de Guns N’ Roses, Offspring ou outras bandas na Multishow pela Globoplay é necessário ter um cadastro gratuito no site. Caso ainda não tenha o seu, o processo é simples e rápido.

Primeiro, acesse o site da plataforma streaming: https://globoplay.globo.com/. Você também tem a opção de baixar o aplicativo pela loja de apps do seu celular. Depois, clique no canto superior direito do site em “entrar” e em seguida “cadastre-se”;

Você irá informar:

Nome completo;

Seu e-mail;

Uma senha a ser usada no site;

Gênero;

Data de nascimento;

País;

Cidade;

Estado.

Por último, selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e depois em “Cadastrar”. Pronto! Você já está apto a assistir Rock in Rio pela Multishow gratuitamente na Globoplay.

Canal Bis

No canal Bis também é possível assistir Rock in Rio pela Globoplay. No entanto, esta opção não é gratuita e está disponível apenas para assinantes do pacote Globoplay+Canais ao vivo, que custa R$ 49,90 ao mês ou 12x de 42,90 com o plano anual.

A exibição do canal Bis é para quem quer assistir Rock in Rio nos palcos Favela e New Dance Order. Essas apresentações são exibidas a partir das 17h30.

G1

O portal G1 é outra opção gratuita para o público assistir Rock in Rio 2022 com a transmissão da Multishow. Para isso, é necessário ter uma conta na https://www.globo.com/, que é mesmo e-mail e login que você usa para votações como as dos programas Big Brother Brasil e No Limite, por exemplo.

Caso ainda não tenha, acesse o site, clique em “cadastre-se” e informe apenas as seguintes informações:

Nome completo;

E-mail;

Senha que vai usar no site;

E por último data de nascimento.

Em seguida, é só clicar em “cadastrar” e pronto! Para assistir pelo G1 após criar sua conta, você deve usar o link https://g1.globo.com/pop-arte/musica/rock-in-rio/2022/ e clicar em “veja os shows e tudo da Cidade do Rock” na coluna que fica na lateral direita do site.

Como assistir as reprises dos melhores momentos

A TV Globo vai exibir um compilado com os melhores momentos do festival. Como a emissora é um canal aberto, a transmissão é totalmente gratuita e uma ótima opção para quem não pode pagar pelo conteúdo. De acordo com a programação do canal, disponível para consulta online no site de Rede Globo, as reprises com os melhores momentos do evento de música vão começar na madrugada de quinta-feira (8), e também vão ser realizadas na sexta-feira (9) e fim de semana (10 e 11 de setembro).

Programação

Quinta-feira (8/09): começa às 02h05 e termina 03h15

Sexta-feira (9/09): começa às 02h10 e termina 03h50

Sábado (10/09): começa às 00h50 e termina 02h40

Domingo (11/09): começa às 00h15 e termina 02h05

Assista alguns dos melhores momentos do festival até agora:

Agenda de shows – Programação de quinta a domingo (9 a 11 de setembro)

A partir desta quinta (8) e nos próximos dias, o público poderá assistir Rock in Rio e acompanhar os últimos shows da edição de 2022 do festival de música. Entre os destaques, estão as bandas Guns N’ Roses e Måneskin, que vão subir no Palco Mundo nesta quinta-feira (8) e também as cantoras Jessie J e Gloria Groove, que estarão no Palco Sunset.

Na sexta-feira (9), um dos nomes mais aguardados é a banda Green Day e no sábado (10) o público irá acompanhar Coldplay e Camila Cabello, ambos no Palco Mundo. No domingo (11), dia de encerramento do festival, as cantoras Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Rita Ora vão dominar o palco principal da atração.

+Lockers Rock in Rio 2022: como reservar o armário

8 de setembro, quinta-feira

Palco Mundo

00h10 – Guns N’ Roses

22h20 – Måneskin

20h10 – Offspring

18h – CPM 22

Palco Sunset

21h15 – Jessie J

19h05 – Corinne Bailey Rae

16h55 – Gloria Groove

15h30 – Duda Beat

Espaço Favela

20h55 – Drenna

17h55 – TH4I convida Lia Clark

16h30 -Izzra

Palco Supernova

19h30 – Francisco, el Hombre

18h30 – O Grilo

17h30 – Scatolove

16h30 – Cali

New Dance Order

02h – Adriatique

01h – Zac

00h – Sarah Stenzel

22h30 – Ben Böhmer

21h30 – Gui Boratto

20h – Du Serena Vs Junior C

18h30 – Leo Janeiro Vs Nepal

17h – Marta Supernova

16h – Nu Azeite Live

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – Betta

15h – JP Bonfá

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Rodrigo Santos

17h – Stormsons

9 de setembro, sexta-feira

Palco Mundo

00h10 – Green Day

22h20 – Fall Out Boy

20h10 – Billy Idol

18h – Capital Inicial

Palco Sunset

21h15 – Avril Lavigne

19h05 – 1985: A homenagem

16h55 – Jão + convidado

15h30 – Di Ferrero + Vitor Kley

Highway Stage

16h – JP Bonfá

15h30 – Betta

15h – Pedro Mahal + Buraco Blues

Espaço Favela

20h05 – MD Chefe e Domlaike

17h55 – Choice

16h30 – Marvvila

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

New Dance Order

02h30 – Neelix

01h30 – Blazy

00h – Paranormal Attack C

22h30 – Vegas

21h30 – Rica Amaral

19h – Aly & Fila

17h30 – Antdot

16h – Meca

Palco Supernova

19h30 – Supercombo

18h30 – Castello Branco

17h30 – Sebastianismos

16h30 – Number Teddie

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Fernando Badauí

17h é que horas começa o Rock in Rio com Deia Cassali

15h20 – The Lokomotiv

10 de setembro, sábado

Palco Mundo

00h10 – Coldplay

22h10 – Camila Cabello

20h10 – Bastille

18h – Djavan

Palco Sunset

21h15 – CeeLo Green

19h05 – Maria Rita + convidado

16h55 – Gilsons + Jorge Aragão

15h30 – Bala Desejo + convidado

Palco Supernova

19h30 – Jovem Dionísio

18h30 – Daparte

17h30 – João Napoli convida Ananda

16h30 – Macacko

Espaço Favela

20h05 – Ferrugem e Thiaguinho

17h55 – é que horas começa o Rock in Rio com Orochi

16h30 – El Pavuna

New Dance Order

02h30 – Kaskade

01h – Jetlag

23h45 – Curol

22h30 – Gabriel Boni

21h30 – Makj

20h – The Fish House

18h30 – Chemical Surf

17h – Bruno Be Vs Fancy Inc

16h – Alexiz Bcx

Rock District

20h30 – Rock Street Band

All Stars Rock Band com Dinho Ouro Preto, Andreas Kisser, João Barone, PJ e Liminha

17h – Thiago Fragoso

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celta

11 de setembro, domingo

Palco Mundo

00h10 – Dua Lipa

22h20 – Megan Thee Stallion

20h10 – Rita Ora

18h – Ivete Sangalo

Palco Sunset

21h15 – Ludmilla

19h05 – Macy Gray

16h55 – Power! Elza Vive, um show em homenagem a Elza Soares

15h30 – Liniker + Luedji Luna

New Dance Order

02h – Anna

00h – Eli Iwasa

22h30 – Blond:Ish

21h – Ella De Vuono

19h30 – Anabel Englund

18h – Aline Rocha

16h – Mary Olivetti

Highway Stage

16h – Pedro Mahal + Buraco Blues

15h30 – JP Bonfá

15h – Betta

Palco Supernova

19h30 – Priscilla Alcântara

18h30 – Bianca

17h30 – Mariah Nala

16h30 – Muse Maya

Rock Street Mediterrâneo

17h10 – Mariel & Crème de la Crème

16h30 – Wallace Oliveira

15h15 – Terra Celt

Rock District

20h30 – Rock Street Band

19h10 – Flausino e Sideral cantam Cazuza

17h – Di Ferreiro

Espaço Favela

20h05 – Lexa

17h55 – Azzy

16h30 – Ella Fernandes

