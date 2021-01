Namorada é acusada de ‘desprezar’ Whindersson em vídeo

Começou a circular um vídeo divertido em que Whindersson Nunes, de 26 anos, aparece dançando. Porém um detalhe chamou atenção da internet. Acontece que a reação da namorada, Maria Lina, não foi bem vista pela web e o assunto foi um dos mais comentados nesta segunda-feira (11). A estudante de engenharia foi criticada pelos fãs do humorista.

Como começou a polêmica?

Whindersson Nunes foi flagrado dançando uma música de aniversário, durante sua viagem no México. Depois de fazer sua dancinha, Maria Lina reagiu passando reto, como se estivesse com vergonha. O vídeo viralizou ao ser repostado pelo usuário “Muito humilde”, no Twitter, em que escreveu: “Whindersson Nunes parece ser um sujeito muito do bem. Só precisa encontrar uma mulher na mesma vibe que ele”.

Como resposta, o humorista compartilhou a opinião de uma internauta chamada Yanka. “Oxe só pq a menina namora o whindersson nunes ela necessariamente tem que ficar imitando tudo q ele faz igual uma palhacinha é?”, perguntou ela.

Em seguida, Whindersson debochou da situação: “Aparentemente eu tenho que namorar o Tirullipa [risos].”

Aparentemente eu tenho que namorar o Tirullipa 🤣🤣🤣 https://t.co/T1cTFPHajS — Whindersson Nunes (@whindersson) January 11, 2021

Assista a vídeo:

Whindersson Nunes parece ser um sujeito muito do bem. Só precisa encontrar uma mulher na mesma vibe que ele https://t.co/Nv6lclqxzg — Bruno Empoderado (@muitohumillde) January 10, 2021

Vergonha do humorista? Namorada de Whindersson se defende após críticas

Por não ter entrado na brincadeira, Maria Lina foi alvo de várias críticas, mas decidiu se defender. A catarinense se defendeu, alegando que, diferente do namorado, ela não é de aparecer em frente às câmeras, e a situação a deixou desconfortável.

“Não me dou bem com câmeras, não me sinto muito à vontade quando me filmam ou me gravam… Minha reação sempre é de me esconder atrás de quem está filmando”, explicou.

Além disso, a namorada de Whindersson confessou que se sentiu mal com as mensagens que leu a seu respeito. “Fiquei chateada com os comentários, mas esses comentários ruins dizem muito mais sobre quem diz do que daquilo que carrego no meu coração”, afirmou.

Namorada de Whindersson Nunes grávida?

Recentemente, Maria Lina foi alvo de boatos de que estaria grávida, mas aproveitando a situação, Whindersson brincou em sua publicação no Instagram.

Na foto, o casal estava sendo observado por um drone, e na legenda o youtuber escreveu: “tem ninguém grávida aqui não, pode voltar”. Nos comentários, a estudante brincou: “por enquanto”.

Outra situação que despertou os rumores, foi uma publicação da namorada de Whindersson no Instagram. Em um story, ela mostrou a foto de uma ultrassom e legendou: “E para fechar o ano com chave de ouro, a melhor notícia que eu poderia receber. Apesar de um ano difícil, agora no finalzinho veio essa notícia incrível que é de deixar qualquer um feliz. Esse é o ultrassom do meu fígado. Está tudo bem com ele. Vou poder beber à vontade nesse final de ano.”