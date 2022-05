Namorado de Millie Bobby Brown: idade e tudo sobre Jake Bongiovi

Jake Bongiovi, namorado de Millie Bobby Brown, é filho do rockstar Jon Bon Jovi e sua esposa Dorothea.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi estão namorando há cerca de um ano e estão cada vez mais abertos sobre o relacionamento. Aqui está o que sabemos até agora sobre Jake Bongiovi e o namoro de Millie Bobby Brown – a protagonista de Stranger Things.

Quem é Jake Bongiovi, Namorado de Millie Bobby Brown

Jake Bongiovi, namorado de Millie Bobby Brown, é estudante de 19 anos da Syracuse University e filho do rockstar Jon Bon Jovi e sua esposa Dorothea. Ele foi aceito em Siracusa em 2020 e planeja obter um doutorado. Ele se autodenomina ator em sua conta do Instagram. Ele tem três irmãos, Stephanie, Jesse e Romeo.

Embora ainda seja um adolescente, Bongiovi tem um histórico de ativismo e ajudou a organizar uma paralisação nacional de estudantes para protestar contra o aumento da violência armada nos EUA enquanto estudante do segundo ano na Pennington High School. A paralisação foi parte da resposta ao assassinato de 17 pessoas mortas em Parkland, Flórida, em 2018.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)



HÁ QUANTO TEMPO JAKE BONGIOVI E MILLIE BOBBY BROWN ESTÃO JUNTOS?

Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown começaram a aparecer nas linhas do tempo um do outro no Instagram em junho de 2021, embora algumas de suas legendas dissessem que eram apenas amigos.

Em novembro de 2021, Brown compartilhou uma foto deles no London Eye, aparentemente tornando tudo oficial no Instagram. Na foto borrada, Brown parece estar abraçando Bongiovi enquanto ele a abraça e lhe dá um beijo.

No aniversário de 18 anos de Brown, comemorado em 19 de fevereiro, ela deu uma festa na boate Cirque Le Soir, em Londres, antes de ir para a boate Windmill, no SoHo. Ambos compartilharam fotos de suas fantasias naquela noite em que se vestiram de Barbie e Ken. Bongiovi desejou a Brown um feliz aniversário no Instagram antes de escrever “ily”.

ONDE MORA JAKE BONGIOVI?

Não parece que Bongiovi necessariamente mora no Reino Unido, mas ele definitivamente visita Brown. Ele estava no colégio quando a pandemia começou e, em uma entrevista que a People fez com seu pai, Bon Jovi, ele voltou para casa um pouco nos últimos anos.

Bon Jovi disse ao canal: “Eu disse: ‘Temos que sair da cidade. Temos que trazer todas as crianças de volta. Passamos mais tempo naquela casa do que em mais de uma década.”

Leia também

Stranger Things 4 temporada: estreia e o que está por vir em 2022