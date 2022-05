Stranger Things 4 temporada: estreia e o que está por vir em 2022

A 4 temporada de Stranger Things está finalmente a caminho – e tem algumas grandes perguntas para responder após o explosivo final de 77 minutos da terceira temporada, ‘The Battle of Starcourt’. Então pegue seus Eggos, sente-se bem, e aqui está tudo o que você precisa saber sobre o que está por vir nos próximos episódios.

Stranger Things 4 temporada estreia – quando vai ao ar

A estreia da 4 temporada de Stranger Things finalmente tem uma data e chegará aos fãs em duas partes. A primeira parte será lançada na Netflix em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda metade será entregue apenas seis semanas depois, em 1º de julho de 2022 .

Os eventos que estamos prestes a testemunhar abrirão o caminho para a quinta temporada de Stranger Things – que é, infelizmente, a temporada final do programa.

Em parte de uma longa carta de anúncio, os criadores dos irmãos Duffer escreveram: “Com nove roteiros, mais de oitocentas páginas, quase dois anos de filmagem, milhares de tomadas de efeitos visuais e um tempo de execução quase o dobro da duração de qualquer temporada anterior, Stranger Things 4 foi a temporada mais desafiadora até agora, mas também a mais recompensadora.

“Todos os envolvidos estão incrivelmente orgulhosos dos resultados, e mal podemos esperar para compartilhá-los com vocês.”

Elenco da 4 temporada de Stranger Things

Stranger Things não seria o show que é sem seu elenco colorido e grandioso, então espere esse lote de volta às suas telas mais uma vez: Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) , Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke) e Joyce (Winona Ryder), entre outros.

Também sabemos que David Harbour retornará como Hopper, apesar do final aparentemente trágico da terceira temporada.

Embora ainda não esteja claro como o personagem sobreviveu, a quarta temporada revelará mais de sua história de fundo em uma chamada de volta à segunda temporada, onde Eleven encontrou caixas no sótão de Hopper rotuladas como “pai”, “Vietnã” e “Nova York”.

Spoilers e enredo da quarta temporada de Stranger Things : O que vai acontecer?

A sinopse oficial da quarta temporada diz: “Já se passaram seis meses desde a Batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição para Hawkins. Lutando com as consequências, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez – e navegando pelas complexidades do ensino médio não facilitou as coisas.

“Neste momento mais vulnerável, uma nova e horrível ameaça sobrenatural surge, apresentando um mistério horrível que, se resolvido, pode finalmente acabar com os horrores do Mundo Invertido.”

“Honestamente, os roteiros são ótimos”, disse Natalia Dyer ao The Independent quando perguntada sobre os próximos episódios.

“Toda vez que terminamos uma temporada, todos nós pensamos: ‘Para onde isso vai? Para onde isso pode ir?’ Então recebemos os roteiros para a próxima temporada e ficamos tipo, ‘Oh meu Deus, uau, tipo, uau!'”

Ela acrescentou: “Vai ser muito grande. Vai ser grande!”

Assista o trailer da nova temporada.