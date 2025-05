Nana Caymmi era casada? Conheça a família da artista

A cantora Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira, 1 de maio de 2025, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Filha de Dorival Caymmi, ela estava internada havia nove meses para tratar complicações cardíacas. Deixou três filhos e uma carreira marcada por sucessos como Resposta ao Tempo e Não se Esqueça de Mim.

Casamentos e relacionamentos de Nana Caymmi

Atualmente, Nana Caymmi não estava casada, mas alguns romances marcaram sua vida. Em 1961, aos 19 anos, Nana casou-se com o médico venezuelano Gilberto José Aponte Paoli e mudou-se para Caracas. Durante os quatro anos em que viveu na Venezuela, nasceram suas duas filhas: Stella Teresa (1962) e Denise Maria (1963). A relação terminou em 1965, quando Nana retornou ao Brasil grávida de seu terceiro filho, João Gilberto, que nasceu em 1966 .

Em 1967, Nana iniciou um relacionamento com o cantor e compositor Gilberto Gil. O casal viveu junto até 1969.

Posteriormente, Nana teve um relacionamento com o músico João Donato, com quem morou entre 1972 e 1974. Seu último casamento foi com o cantor e compositor Claudio Nucci, com quem viveu de 1979 a 1984 .

Quem são os filhos de Nana Caymmi?

Nana teve três filhos: Stella, Denise e João Gilberto. Denise é empresária e é mãe de duas mulheres, e tem duas netas. Stella é escritora, e João Gilberto enfrentou problemas de saúde após um grave acidente de motocicleta em 1989, que resultou em lesões cerebrais. Desde então, Nana dedicou-se aos cuidados do filho, que passou a viver com ela no Rio de Janeiro.

A artista tem dois irmãos: Danilo Caymmi e Dori Caymmi, que acompanham os últimos dias da cantora.