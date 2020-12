Nasce primeira filha de Dulce Maria, ex- RBD

A ex-RBD, Dulce Maria, deu à luz a primeira filha. Em seu Instagram, a famosa compartilhou uma foto, anunciando o nascimento da menina, fruto do relacionamento com o marido, Paco Alvarez, nesta quinta-feira (03).

Dulce Maria revela nome da filha

Logo após o parto, Dulce decidiu divulgar a primeira foto da filha. Mantendo a discrição, ela mostrou apenas as mãos da menina, junto com a do marido e a própria.

Apó especulações sobre qual seria o nome da bebê, Dulce Maria revelou que a criança se chama Maria Prado. Ainda na publicação, a atriz descreveu o que estava sentindo.

Confira texto completo de Dulce Maria:

“Não há palavras que expressem tudo o que sinto. Em primeiro lugar, graças infinitas a Deus por nos permitir experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso imenso amor”, começa.

Para completar, Dulce detalhou: “Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e um depois, você não sabe o quanto pode suportar, mas por amor você se fortalece. Valeu a pena te conhecer e ter você agora em meus braços, pequena guerreirinha. Paco, obrigada por ser o melhor pai para nosso lindo bebê, que veio mudar nossas vidas. Maria Paula, te amamos com todo nosso ser. Eu prometo fazer tudo em mim para ser a melhor mãe para você, minha linda estrela.”

Dulce explica ausência na live do RBD

Querida dos fãs brasileiros, Dulce Maria participou do Altas Horas, em outubro, e falou sobre a vida pessoal e live com o grupo RBD. No entanto, a famosa não poderá participar do show, que acontece no dia 26 de dezembro.

Além disso, ela adinatou que por causa da gravidez, e agora, com o nascimento da filha, ela não poderá estar com os amigos. “Quando eu anunciei que estava grávida, recebi muitas demonstrações de carinho e amor. Agora estou preparando o projeto mais importante da minha vida, dentro de mim”, contou.

“É complicado reunir as seis pessoas que estão em diferentes etapas e situações. Neste momento, não posso fazer parte, sendo muito honesta. Não posso me comprometer a estar 100%”, disse ainda.

“Estou grávida e estamos no meio de uma pandemia. Agora, minha cabeça está em conseguir dormir bem, comer bem, tratar de estar o melhor possível física, emocional e mentalmente para que minha filha nasça”, esclareceu.