Nego do Borel diz que ama Duda Reis, mas que aguarda ‘desculpas’

Nego do Borel, de 28 anos, quebrou o silêncio e comentou as acusações de estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça, injúria, violência doméstica e transmissão de HPV, feitas pela ex-namorada Duda Reis, de 19, na Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, na manhã de quinta-feira (14). Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, o intérprete de Me Solta negou todas as acusações e confessou ter sido pego de surpresa com a atitude da famosa.

O que Nego do Borel disse em entrevista?

Nego do Borel se pronunciou sobre a acusação feita pela ex-namorada de que teria a estuprado. “Fui pego de surpresa. Nem sei quem é a Duda hoje. Às vezes eu acordo e penso: ‘Caramba, o que está acontecendo? O que está havendo?’. Ela foi na delegacia, me acusou de estupro, sendo que eu nunca fiz isso, não sei de onde ela tirou isso, do que ela está falando. Inclusive, ela até reclamava comigo: ‘Caramba, você não está muito animado, não está querendo’. Eu nunca fiz isso. Isso é muito grave”, disse o cantor.

O funkeiro confirmou que traiu a ex durante o relacionamento dos dois, mas negou que teria a agredido fisicamente. No entanto, o artista reconhece que discutiu com Duda Reis e disse que chegou a pegar no braço dela, mas sem força. Ele ainda ressaltou que não teria deixado marcas na pele da famosa.

“Brigas tivemos muitas, discutimos. Mas ela falar que eu peguei nela e a agredi… Isso nunca aconteceu. Isso é muito grave, e eu sou contra isso. Não houve isso [na nossa relação]”, declarou.

Cantor assumiu traição

Nego do Borel foi questionado sobre traição por parte de Duda, mas evitou afirmar com clareza que a ex teria cometido algum deslize no relacionamento. No entanto, ele deu a entender ter encontrado alguns indícios. “Quando eu mostrei, ela disse: ‘Eu tava brincando’, ‘eu tive um deslize’, ‘isso não sou eu’, ‘foi o inimigo que me pegou'”.

Recentemente o casal chegou a viajar para Dubai, Cidade nos Emirados Árabes Unidos em que o cantor pretendia pedir a ex em casamento. Nego contou que desistiu do pedido após ter encontrado as mensagens no celular de Duda e disse ter perdoado a ex por um suposto eventual deslize. “Eu só perdoei ela porque eu já tinha errado também”.

HPV

O intérprete de Me Solta também se defendeu da acusação de que teria passado HPV para a ex, e estimou ter a traído com mais de duas pessoas. “Teve outras que ela [Duda] deduziu, ou mandaram para ela. Várias vezes ela veio falar comigo, mas eu falava que não era, não tinha ficado. Todas as relações que eu tive, eu me cuidei. Sempre usei camisinha”.

Nego do Borel diz ter sentimentos por Duda

Ainda na entrevista, Nego desabafou sobre o momento que está passando e revelou ter sentimentos por Duda Reis. “Eu estou muito triste com essa história toda, porque mesmo ela fazendo isso a gente se ama. Eu sei que ela me ama. Eu estou decepcionado com o que ela está fazendo, mas tenho sentimento por ela. Eu vi as acusações. Não volto para ela nunca mais”, disse.

Por fim, o cantor se mostrou esperançoso de que a ex volte atrás de todas as afirmações contra ele. “Ela foi na polícia falar de estupro, que isso! Se ela está chateada pela traição, está na razão dela. Mas falar essas coisas de mim é muito sério. Eu tenho família, tenho mãe, avó”.