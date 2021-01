A novela de Nego do Borel, de 28 anos, e Duda Reis, de 19 anos, tem mais um capítulo. Nesta sexta-feira (15), o cantor informou que policiais foram até a sua casa, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e apreenderam uma arma usada para jogar paintball. O funkeiro resolveu compartilhar o ocorrido em sua rede social no começo desta tarde.

Polícias na casa de Nego do Borel

Através dos Stories da rede social do Instagram, o cantor resolveu fazer um vídeo relatando o ocorrido mais cedo. Nas imagens, ele fala: “Eu e toda minha equipe, a gente tá correndo atrás do nosso direto, na forma legal para provar a vocês a minha inocência, de tudo o que tá acontecendo”, inicia o funkeiro, que fala do momento que a polícia vai até a sua casa. “A polícia acabou de sair da minha casa, eles vieram aqui na minha casa e eu autorizei eles entrarem na minha casa Porque não tem nada de errado, eles vira. Eles levaram uma arma de soft que eu tinha, que é que ela [Duda Reis] fala lá [no vídeo], que eu tinha uma arma em casa”, finaliza Nego do Borel.

Segundo informações do portal Jornal Extra, os agentes apuraram uma denúncia feita pela ex-noiva de Nego do Borel, a influencer Duda Reis. Na matéria, fala que o ex-namorado teria um fuzil de verdade em sua residência. De acordo o delegado Alan Luxardo, titular da 42a DP, entretanto, trata-se de um simulacro, não tendo sido identificado nenhum crime por parte do artista.

No depoimento que Duda prestou na tarde da última quinta-feira (14), a modelo disse que viu um fuzil nas dependências da casa do funkeiro. Além disso, no registro, ela também diz que Nego do Borel guardava grande quantidade de dinheiro em espécie em casa, o que também não foi localizado pelos policiais.

Duda fala sobre agressões em depoimento

Ao Jornal Extra, Duda Reis diz em depoimento, ter sofrido ameaças e agressões por parte do cantor. “Que ao término da relação, em dezembro de 2020, a vítima descobriu constantes traições por parte do autor e passou a temer pela sua vida e de seus familiares, após diversos abusos. Que descobriu na residência do autor, uma arma fuzil e um cofre com 2 milhões de reais em espécie”, consta no relato.

Depois de todas as acusações de Duda nas redes sociais, Nego do Borel deu sua versão dos fatos. Através do Stories do Instagram, ele rebateu a ex-noiva e ainda mostrou prints de conversas íntimas. Em uma das falas ele afirma: “Eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela”. Ela está dizendo que saiu daqui de casa com medo, mas como vocês podem ver ela não demonstrou nenhum medo em voltar para casa”, disse.

No vídeo, o cantor admitiu que traiu a atriz, mas negou as outras acusações. Ele também registrou uma ocorrência na Polícia Civil do Rio contra Duda, por injúria, calúnia e difamação. Segundo o cantor, a jovem não teria aceitado o fim do namoro de três anos e estaria “criando toda a movimentação social como forma de vingança”. Nas redes sociais, Nego do Borel está sendo bastante criticado pelo público.

