Duda Reis diz ter vivido relacionamento abusivo com Nego do Borel

Após tomar conhecimento de um áudio explicito em que Lisa Barcelos, de 18 anos, descreve como foi a primeira vez em que Nego do Borel, de 28, se envolveu amorosamente com ela, Duda Reis, de 19 anos, quebrou o silêncio. Nesta segunda-feira (12), a ex-atriz de Malhação confirmou que foi traída e viveu um relacionamento abusivo com o cantor.

Ainda quando estava noiva de Borel, Duda negou afirmação dos pais Simone Barreiros e Luiz Fernando Luz Barreiros de que ela seria maltratada pelo artista. Os dois continuaram morando em um apartamento no Rio de Janeiro e a atriz se recusou a voltar a morar com os pais após as afirmações publicadas em redes sociais.

Duda Reis diz que viveu relacionamento abusivo com Nego do Borel

Duda Reis publicou uma série de Stories no Instagram na tarde desta terça-feira (12) em que desabafa sobre a suposta postura de Nego do Borel dentro do relacionamento que os dois tinham.

“Você sai destruída de uma relação abusiva, fato. Às vezes só vai enxergar tempos e tempos depois. Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo. E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido e com várias mulheres”, iniciou Duda.

A atriz disse ter sido alvo de chantagens emocionais e chegou a temer pela própria vida estando ao lado de Nego do Borel. “E isso não é nem 1% do que eu tenho, muito menos do que vivi. Desculpa, a cara é de ranço mesmo, porque o ser tinha a cara de pau de chegar em casa e deitar comigo como se nada tivesse acontecido, e com cheiro de bebida. Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. Não dá pra ficar passando pano pra macho assim, porque a própria namorada será a próxima vítima e ponto final. Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa”.

Duda seguiu o desabafo afirmando ter outras revelações sobre o comportamento de Nego em que no momento ela prefere manter em segredo. No entanto, a famosa ameaçou divulgar outros relatos caso o ex a desmentisse ou a provocasse. “Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc”.

“Aliás, no dia que vou postar agora, estava com crise de pânico, passando muito mal porque eu sempre era deixada enquanto as festinhas rolavam e o ser cagava pra mim e desligava o telefone para eu não perguntar onde estava. Dizia que era coisa de maluco ter ansiedade, depressão e pânico (o que tenho), sendo que o maior causador de tudo em mim era o próprio. Então, aqui vai mais uma vocês: mulheres, saiam do que te adoecem! Não tenham medo! Talvez eu tenha vivido isso para passar pros meus seguidores e ser porta-voz de muitas mulheres. Eu sempre era taxada como louca pela pessoa, sendo que sempre fui a maior parceira da vida”, desabafou.

Críticas ao ex

Duda retornou às redes sociais minutos depois e mandou uma indireta para o ex-noivo, afirmando que ele cria ‘imagem’ em busca de likes e engajamento dos fãs.

“E é isso. Estou fria, sim, mais apática pra ser honesta, porque só consigo sentir decepção. Hoje está sendo o auge. Porém, não se sujeitem a isso! Mulheres merecem muitas coisas lindas, ok? Menos do que isso, não precisamos. Pode me ameaçar, pode surtar, pode tentar ligar que não vai adiantar. Não vou mais fechar a boca e cair em nenhuma manipulação. E outra, as caridades já estão forçadas. Todos sabem que não é de coração e que você faz por likes, e eu sempre presenciei. Não existe verdade”, disparou.

O áudio de Nego do Borel

Em áudio publicado pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, Lisa Barcelos conta para uma amiga como foi a noite em que Nego do Borel traiu Duda com ela. “Uma cama imensa, maior casarão. Começou a me puxar pro quarto e eu falei que não. Acabou que no final eu fui pro quarto dele”, contou em trecho.

O que diz Nego do Borel

O cantor não se pronunciou diretamente sobre o caso, mas usou as redes sociais para publicar alguns TikToks em que diz que ‘a melhor companhia é a ‘minha’ imaginação’. Procurada pelo DCI, a assessoria de Borel informou que no momento oportuno ele irá se pronunciar sobre caso.

O que diz Lisa?

Lisa Barcelos confirmou que se envolveu amorosamente com Nego do Borel. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a youtuber disse se arrepender de ter traído a amizade que ela tinha com Duda Reis, mas ressaltou que o erro foi cometido pelo dois.

“O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada. Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, afirmou a famosa.