Nego do Borel leva para casa menino que fazia malabarismo no sinal

Nego do Borel ajudou um menino que estava sentado sozinho ao lado de um farol, no Rio de Janeiro. Cauê tomava chuva e tremia de frio, quando recebeu o convite do cantor para entrar em seu carro.

Durante a conversa, publicada nos Stories do Instagram, revelou morar longe do local onde se encontrava e que foi xingado por algumas pessoas. “Ele disse que eu era cracudo”, completou.

Como Nego do Borel ajudou?

Nego do Borel levou Cauê ao shopping, onde comprou roupas novas e ofereceu comida. Depois, foram para a casa do cantor. “Olha quem está aqui. Já comeu, já bebeu? Agora vai pra casa, né? Vai sair da chuva.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Esta não é a primeira ajuda do cantor

Depois de publicar os vídeos com o Cauê, Nego do Borel relembrou o dia em que levou alguns garotos para passear de lancha. Eles vendiam produtos no farol.

“Muito bom estar com esses moleques, muito obrigado rapaziada, esses foram nossos registros de um dia mais que especial, como eu disse, não mudei a vida deles, hoje eles estão lá no mesmo lugar, mas de repente posso ter mudado alguns destinos, alguns pensamentos e até mesmo ter salvo uma vida”, escreveu.

O cantor aproveitou para pedir aos governantes para “olharem com mais carinho” para a educação. E reforçou a importância de projetos sociais para ajudar as comunidades.