Netflix indica 6 séries maratonáveis que você (talvez) não conhece

Você gosta de se jogar no sofá e maratonar séries? Com a pandemia e o distanciamento social, esse hábito ganhou ainda mais força. Se as temporadas das suas opções preferidas estão se esgotando, saiba que há mais algumas para curtir os momentos de descanso em casa. Nas redes sociais, a Netflix divulgou uma lista com seis “maratonáveis que você não conhece”.

Quais são as séries indicadas pela Netflix?

As recomendações da plataforma de streaming têm de uma a duas temporadas disponíveis. Uma delas é francesa “Amor Ocasional“, que acaba de lançar a parte dois. O romance teen de “Dash & Lily” estreou recentemente no catálogo. Para entrar no clima das festas de fim de ano, há “Namorado de Natal“, que traz novos episódios a partir do dia 18 de dezembro. Confira a lista completa:

Amor Ocasional

“Quando a parisiense Elsa cisma com um ex-namorado, suas amigas resolvem ajudá-la a superar contratando um acompanhante em segredo, mas as coisas não saem como o esperado. ”

Temporadas: 2

Amor e Anarquia – Netflix

Uma consultora casada e um jovem técnico de informática iniciam um jogo de sedução que desafia as regras da sociedade e os faz reavaliar suas vidas.”

Temporadas: 1

The Alienist

“Em 1896, o psicólogo Laszlo Kreisler recebe do comissário de polícia Theodore Roosevelt a missão de capturar um assassino que está aterrorizando Nova York.”

Temporadas: 2

Namorado de Natal – Netflix

“Cansada dos comentários sobre sua vida amorosa, Johanne tem 24 dias para encontrar um namorado e levá-lo para conhecer os pais no Natal.”

Temporadas: 1 (temporada 2 estreia no dia 18 de dezembro)

Entendeu ou Precisa Desenhar?

“Três amigas de um bairro pobre tentam encontrar humor e esperança em suas vidas, apesar dos problemas com namorados e de suas famílias disfuncionais.”

Temporadas: 2

Netflix recomenda Dash & Lily

“Dash odeia o Natal, mas um misterioso caderno vermelho, repleto de desafios que ele encontra em uma livraria, desperta seu espírito natalino.”

Temporadas: 1