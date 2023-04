Neymar anuncia que será pai pela segunda vez

Na noite desta terça-feira, 18 de abril, o casal Neymar e Bruna Biancardi anunciou através de um post conjunto nas redes sociais que a modelo está grávida. O jogador já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com a influencer Carolina Dantas.

Anúncio de que Neymar vai ser pai novamente

Na legenda da publicação realizada no Instagram, Neymar e Bruna comentaram sobre o bebê que está por vir. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito!. Vem logo, filho(a), estamos ansiosos por você Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei'” - Jeremias 1:5”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



O sexo da criança ainda não foi descoberto pelo casal. Vale lembrar que o jogador do Paris Saint-Germain já tem um filho. David Lucca tem 11 anos. A mãe do primogênito da estrela do futebol é a blogueira Carol Dantas.

Rumores sobre a gravidez de Bruna Biancardi já circulavam pela internet, mas a confirmação da gestação ocorreu na noite de hoje.

Bruna Biancardi tem 29 anos e é formada em Negócios de Moda. Sua conta no Instagram tem mais de 3,4 milhões de seguidores. A influenciadora é especialista em e-commerce (comércio online) e gerência de Marketing.