Contrato de Neymar no PSG: quando termina e quanto ele ganha?

Neymar ingressou no PSG após brilhar no Barcelona

A estrela brasileira prometeu ficar em Paris até 2027, mas quando termina o contrato de Neymar com os campeões franceses?

A estrela brasileira Neymar ganhou as manchetes quando se juntou ao Paris Saint-Germain do Barcelona pelo valor recorde mundial de € 222 milhões ( £ 198 milhões) em 2017.

O jogador se juntou ao PSG para levá-los à glória europeia, mas não conseguiu repetir seu heroísmo de 2015 com o Barcelona, ​​o que sempre levanta rumores de que haverá a saída do Parc des Princes.

Quando termina o contrato de Neymar com o PSG?

Neymar renovou seu contrato com o Les Parisiens em 2021, estendendo sua permanência até 2025. No ano passado, o jogador de 30 anos teria recebido grande interesse de vários clubes europeus de elite, incluindo Chelsea e Juventus.

Segundo o MARCA , Neymar acionou uma prorrogação automática de contrato presente em sua cláusula para estender sua gestão até 2027.

A estrela brasileira assinou uma extensão de contrato com seus funcionários no verão de 2021. De acordo com o Footmercato, o brasileiro ganha € 36 milhões por temporada com seu novo contrato.

No Paris, ele ganha € 3 milhões por mês, € ​​700.000 por semana ou € 100.000 por dia.

O clube francês se orgulha de vários grandes nomes em sua lista, com o vencedor das Olimpíadas de 2016 sendo o segundo mais alto da equipe, depois da estrela francesa Kylian Mbappé .

O que aconteceu com o jogador?

Neymar passará por uma cirurgia no tornozelo direito lesionado e ficará afastado por até quatro meses, disse o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira.

O atleta perderá a partida do PSG pela Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na quarta-feira e será operado nos próximos dias em um hospital em Doha, informou o clube apoiado pelo Catar.

"Neymar Jr. apresentou vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos", disse o PSG em comunicado. “Após sua última entorse em 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparo do ligamento para evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados.