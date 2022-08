Neymar e Bruna Biancardi terminaram? o que se sabe sobre o namoro

Entenda o que aconteceu com o relacionamento do craque. Foto: Reprodução / Instagram/@Brunabiancardi

Não é segredo para ninguém que a vida pessoal de Neymar chama a atenção nas redes sociais. Viagens, luxo, roupas de grife e festas. No entanto, as namoradas também despertam a curiosidade dos seguidores e fãs. Agora, os torcedores querem saber se Neymar e Bruna Biancardi terminaram, após rumos de traições por parte do jogador.

Neymar e Bruna Biancardi terminaram?

Muitos cliques no Instagram em viagens e cenas de abraços e carinhos. É assim que o relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi era visto nas redes sociais, além de marcarem presenças em festas e eventos com amigos e a família do craque. Juntos desde agosto de 2021, o casal era só chamego.

No entanto, o jornal Extra informou nesta quarta-feira, 10 de agosto, que Neymar e Bruna Biancardi terminaram, confirmando rumores do fim do relacionamento que rodavam a internet. Segundo a publicação do jornal, a crise entre os pombinhos começou há mais de um mês, logo depois do Arraial promovido por Neymar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A festa aconteceu em 26 de julho de 2022. No fim de semana, os dois postaram fotos juntinhos aproveitando a festa e as comemorações com amigos e familiares. No entanto, segundo o jornal Extra, Neymar teria traído Bruna neste Arraial, logo após a modelo de 28 anos ter ido dormir.

Bruna, entretanto, só descobriu a traição dias depois, segundo o Extra. Na terça-feira, dia 28, dois dias após a festa de Mangaratiba, os dois estavam juntos no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para um evento esportivo. Até então, a modelo não sabia.

Ainda segundo o jornal Extra, só quando o casal retornou para a mansão de Mangaratiba é que Bruna descobriu. Em 1º de julho, a digital influencer postou fotos na mansão. No mesmo dia, entretanto, ela chamou o craque do PSG e eles terminaram.

Neymar e Bruna se pronunciaram sobre o fim do relacionamento?

Nem Neymar como Bruna Biancardi se pronunciaram sobre o fim do relacionamento. No entanto, assim que a matéria do jornal Extra foi publicada, Neymar foi até as redes sociais para gravar um vídeo em resposta as notícias de traição.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o jogador escreveu “Falador passa mal”, enquanto se pronunciou.

“Faladores de plantão, falador passa mal hein, cuidado papai”.

Já Bruna também não se pronunciou sobre o fim do relacionamento com Neymar. A modelo, entretanto, tem postado normalmente em seu perfil depois de ficar longe das redes sociais como sua rotina de trabalhos, academia e até fotos com amigas.

