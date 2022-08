Artilheiro da Libertadores 2022: quem domina a lista de gols

A Copa Libertadores da América é a principal competição no futebol sul-americano. É responsável por reunir diferentes equipes do continente, assim como grandes jogadores dentro dos gramados prontos para balançarem as redes do adversário. Saiba quem é o artilheiro da Libertadores 2022 e quantos gols já marcou.

Quem é o Artilheiro da Libertadores 2022?

Pedro, do Flamengo, é o artilheiro da Libertadores 2022. O jogador marcou até a partida de volta nas quartas de final o total de 8 gols. O jovem acertou as redes contra o Sporting Cristal, Talleres, Universidad Católica, Tolima e Corinthians desde a fase de grupos até as quartas de final.

No segundo lugar da artilharia estão Rafael Navarro e Rony do Palmeiras, ao lado de Lucas Janson, do Vélez, que também disputa as quartas de final. Cada um deles possui 7 gols marcados. Depois, no terceiro lugar estão Raphael Veiga, do Palmeiras, Sebastián Rodríguez, do Emelec, e Julián Álvarez, do River Plate com 6 gols.

É importante ressaltar que a lista dos gols é atualizada em cada nova partida.

Confira a seguir os números do artilheiro da Libertadores 2022 até a rodada de volta nas quartas de final.

Pedro (Flamengo) – 8 gols

Rafael Navarro (Palmeiras) – 7 gols

Rony (Palmeiras) – 7 gols

Lucas Janson (Vélez) – 7 gols

Raphael Veiga (Palmeiras) – 6 gols

Sebastián Rodríguez (Emelec) – 6 gols

Julián Álvarez (River Plate) – 6 gols

Júnior Sornoza (Independiente del Valle) – 5 gols

Hulk (Atlético MG) – 5 gols

Gabigol (Flamengo) – 5 gols

Martín Prost (The Strongest) – 4 gols

Silvio Romero (Fortaleza) – 4 gols

Anderson Plata (Tolima)- 4 gols

Lucero (Colo-Colo) – 4 gols

Enrique Triverio (The Strongest) – 4 gols

Fernando Cardozo (Olimpia) – 4 gols

Agustín Rogel (Estudiantes) – 4 gols

Germán Cano (Fluminense) – 3 gols

Chico (Bolívar – 3 gols

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores vai ser em 29 de outubro de 2022, sábado, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, na cidade de Guayaquil, Equador, com horário a ser definido pela Conmebol.

O espaço e a data foram escolhidos pela Conmebol no início da temporada. Porém, a competição teve de ser reduzida este ano porque a Copa do Mundo da FIFA está marcada para novembro e dezembro. Por regra, todos os torneios do mundo devem parar enquanto o Mundial está acontecendo com as seleções.

A final da Libertadores é disputada em jogo único em estádio neutro. O local é sempre escolhido pela entidade. Em caso de empate, a disputa de pênaltis acontece entre os dois times. Anteriormente, a competição era jogada em dois jogos mas, desde 2019, a entidade optou por mudar o regulamento.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo é a casa do Barcelona de Guayaquil. Tem capacidade para receber 59 mil torcedores. Ele foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987 e, desde então, é o principal local para jogos de futebol no país.

Dois times já foram campeões da América no estádio de Guayaquil: o Olimpia em 1990 e o Vasco em 1998.