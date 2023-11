Neymar e Bruna Marquezine namoraram quanto tempo?

O relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine voltou a ser assunto na mídia após um trecho de uma entrevista da estrela de "Besouro Azul" para Blogueirinha viralizar na web, no dia 30 de outubro, na qual os internautas entendem ser uma indireta para o atleta. O namoro entre os famosos foi marcado términos e algumas polêmicas, totalizando 5 anos entre idas e vidas.

Como foi o namoro de Neymar e Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine namoraram por cinco anos entre términos e reconciliações. A atriz e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013, mas terminaram e reataram o relacionamento algumas vezes, até que decretaram o fim de forma definitiva em outubro de 2018, conforme mostram as notícias da época.

A atriz tinha apenas 17 anos quando se envolveu com o atleta, que estava com 21 anos na época. O namoro dos famosos foi bastante polêmico, envolto de rumores de traição.

Os primeiros rumores de que o atleta e a atriz estavam se conhecendo surgiram no final de 2012, quando Neymar ainda jogava no Santos. Muito se falou sobre o possível namoro, até que os dois apareceram juntos pela primeira vez no Carnaval de 2013, confirmando os boatos.

No mesmo ano, Neymar foi vendido para o Barcelona e passou a morar na Espanha, enquanto Bruna permaneceu no Brasil pra trabalhar nas gravações da novela "Salve Jorge", um de seus trabalhos mais lembrados. No entanto, pouco tempo depois, surgiram rumores de que o casal estava sofrendo com a distância. Os boatos de uma possível crise ficaram ainda mais fortes quando os dois passaram o Réveillon separados.

Em 2014, com a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil, Marquezine foi vista nas arquibancadas dos estádios torcendo pelo então namorado. Porém, a reconciliação durou pouco, já que os dois passaram quase todo o ano de 2015 separados.

Meses depois, Bruna Marquezine e Neymar se reconciliaram mais uma vez durante as Olimpíadas de 2016 e seguiram juntos até o primeiro semestre de 2017, quando terminaram novamente.

A última reconciliação entre os dois aconteceu no final daquele mesmo ano, quando passaram o Ano Novo juntos em Fernando de Noronha. Em outubro de 2018, Bruna e Neymar terminaram de forma definitiva. Ao todo, foram quatro términos em cinco anos.

O casal também foi alvo de boatos de que o atleta teria se envolvido com outras mulheres, mas os rumores de traição nunca foram confirmados.

Em outubro, Bruna Marquezine participou do programa "De Frente com Blogueirinha" e foi questionada sobre um "livramento" de sua vida, caindo na gargalhada ao perceber a brincadeira. O vídeo viralizou na web pela associação a Neymar, que está envolvido em dezenas de polêmicas ao ser acusado de trair sua atual namorada, Bruna Biancardi, enquanto a influenciadora digital estava grávida - uma das infidelidades foi assumida pelo jogador de futebol em sua página no Instagram. Na repercussão mais recente, o ricaço teria sido visto acompanhado de outras mulheres logo após o nascimento da filha, Mavie.

Os internautas também levaram a reação de Bruna de forma bem-humorada e fizeram dezenas de piadas. "A resposta que une todo o Brasil", comentou um fã. "Só quem já se livrou de um “Neymar” sabe o peso desse vídeo... ou seja: todas nós mulheres. Um brinde", escreveu outra. "Bruna Marquezine não precisa nem responder o livramento", brincou um usuário do X. "Um livramento de Bruna Marquezine, claro que foi o Neymar, vulgo Menino Ney KKKKKKKKK Biancardi segue o exemplo, mulher", pediu outra.

