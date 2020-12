Neymar ignora pandemia e aluga mansão para fim de ano com parças

Neymar Jr. já deu início para os preparativos para o seu réveillon no Brasil. O jogador do Paris Saint-Germain alugou uma mansão para receber seus convidados (os parças). Segundo o jornal Extra, o imóvel de luxo fica em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e tem diárias de até R$ 6 mil.

Apesar de querer celebrar a chegada de 2021 ao lado de amigos, Neymar terá que ser prudente. A prefeitura de Mangaratiba anunciou medidas de restrições em que proíbe eventos com aglomeração devido ao aumento do número de internações por Covid-19 no Brasil.

A mansão alugada por Neymar tem 400m² e ocupa uma área de 5 mil m². O imóvel pode receber até 12 pessoas e tem uma área gourmet, salão de jogos, banheira de hidromassagem, piscina e quartos climatizados. Além disso, tem deck privativo.

Neymar no Natal

Apesar de seguir com os preparativos para o réveillon, Neymar Jr. não fez nenhum menção sobre o evento particular em suas redes sociais. Na véspera do Natal, o atleta recebeu a família em sua mansão que fica em um condomínio de luxo em Mangaratiba.

Nos Stories do Instagram, o jogador postou um boomerang em que exibe a mesa farta com pratos tradicionais do Brasil como baião de dois e macarrão ao molho de tomate. “Almoçando com o meu fera”, escreveu ele sobre Neymar pai.

Essa semana, Neymar usou as redes sociais para parabenizar o amigo e parça Gabriel Medina, que completou 27 anos de idade. Só para ilustrar a homenagem, o atleta do Paris Saint-Germain escolheu uma foto em que os dois surgem lado a lado durante um passeio de barco por águas cristalinas.

No registros os dois amigos surgem sem camisa e ostentam bermudas de praia, chapéu e boné e óculos escuros de grife. “Irmão, sem muito bla bla bla… as fotos falam por si só (risos) TE AMO @gabrielmedina PARABÉNS”, escreveu.