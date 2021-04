Neymar namorando? Jogador engana seguidores no 1º de abril

O atacante brasileiro Neymar surpreendeu o mundo ao publicar na manhã desta quinta-feira (1/4), em seu twitter, que estava off. “O pai tá Off”, publicou o camisa 10 do PSG na rede social. Logo depois da publicação, vários boatos sobre alguns possíveis affairs do craque surgiram. A notícia pegou os fãs de surpresa, que se abalaram com a informação, mas horas depois o craque revelou o motivo da postagem.

Depois de muita pressão dela, tenho que assumir … entrei pro time dos casados.

me apaixonei, O PAI TA OFF! — Neymar Jr (@neymarjr) April 1, 2021

Neymar está namorando? entenda

Horas depois de postar que estava “off”, Neymar confirmou a brincadeira e revelou que tudo não passa de uma mentira de 1ª de abril. Tradicionalmente, o primeiro dia do mês abril, é considerado o mês da mentira. O craque aproveitou a situação, para agitar as redes sociais sobre um possível namoro. Como não seria diferente, a notícia pegou todos de surpresa, mas o camisa 10 da seleção, nada mais nada menos, estava brincando com a situação do “dia da mentira”.

A origem do “dia da mentira” remete a meados do século XII na Europa. A versão mais aceita para os historiadores diz que mesmo após a adoção do calendário gregoriano, alguns territórios seguiam um calendário antigo, no qual o final do ano acontecia no início de abril. Por conta da mudança de ano, esses povos realizavam então festas da última semana de março até o primeiro dia de abril.

No entanto, no fim do período do renascimento, os reinos do norte da Europa, principalmente França e Inglaterra, começaram a ridicularizar esses povos, chamando-os de “bobos de abril”. A brincadeira chegou aos EUA e Inglaterra e transformou-se em “April Fool’s Day” ou “All Fool’s Day”, que significa o Dia dos Tolos de Abril ou Dia de Todos os Tolos. Por isso, a data passou a ser usada para se fazer mentiras, para enganar “bobos”.

Neymar em relacionamento com cantora venezuelana

O jornal carioca EXTRA, revelou no última dia 31, que Neymar está de namorada nova. A suposta affair do craque seria Valentina Cedeño, cantora venezuelana. O casal teria se conhecido através das redes sociais, mas em seguida se encontraram em Paris.

Em conversas obtidas pelo então jornal através de uma amiga de Cedeño, Neymar teria dito que estava com saudade e queria a venezuelana para toda a sua vida. “Comigo você não precisa mais trabalhar”, teria dito o brasileiro depois de ouvir da cantora que a mesma está trabalhando demais.

No entanto, em post nas redes sociais, o craque negou que esteja namorando. Em tom de brincadeira, postou “Saiu por aí que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai” com emojis sorridentes.

Saiu por aí que estoy enamorado 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Só esqueceram de avisar o pai 😅 — Neymar Jr (@neymarjr) March 31, 2021

