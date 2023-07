O que aconteceu com a Maísa?

O apartamento onde a atriz e apresentadora Maísa Silva, 21, estava hospedada pegou fogo na manhã deste sábado, 29. O imóvel está localizado na Rua Irmã Lúcia, na Zona Norte do Recife, onde a famosa se encontrava no horário em que as chamas começaram a se alastrar, conforme divulgado pelo G1 Pernambuco. Dois adolescentes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apartamento de Maísa pega fogo em Recife

O incêndio no apartamento de Maísa começou por volta das 10h da manhã de hoje. De acordo com moradores do prédio, sete pessoas estavam no local quando as chamas começaram. Maísa e mais três amigas conseguiram sair do imóvel a tempo. Um dos filhos dos proprietários, um jovem com deficiência, foi socorrido pela babá que o carregou do colo.

O G1 também informa que outros dois adolescentes permaneceram no imóvel enquanto aguardavam a liberação dos bombeiros, já havia fogo e fumaça por onde eles teriam que passar. Os jovens foram resgatados pelo Samu por volta das 10h30 e segundo informações, estão bem e foram levados ao hospital por questões de segurança.

Maísa foi vista chorando em frente ao prédio enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas - as imagens foram captadas pela Rede Globo. A apresentadora e as amigas não tiveram ferimentos aparentes.

A Folha de Pernambuco informa que o subsíndico do prédio onde Maísa estava hospedada, Luiz Leal, afirmou que o incêndio foi causado por um curto em um dos aparelhos de ar-condicionado.

A apresentadora ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. As últimas postagens da atriz foram feitas na noite de ontem, em uma festa em Recife na qual a famosa curtia com as amigas.

A paulista atualmente é contratada da Netflix, interpretando Anita na série "De Volta aos 15". No cinema, ela esteve recentemente no filme "Desapega!" (2023).

