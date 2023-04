Como está a Cândida de Chocolate com Pimenta hoje, a atriz Yeda Dantas

Com curiosidade sobre como está Cândida de Chocolate com Pimenta hoje em dia? Veja por onde anda a atriz Yeda Dantas - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@ yedadantass

Nas telinhas como Cândida de Chocolate com Pimenta, em reprise nas tardes da Globo, a atriz Yeda Dantas disparou as buscas do Google após ser revelado que ela é a mãe Bernadete.

Ela viveu a empregada da vilã Jezebel (Elisabeth Savalla) e culpada por toda a confusão envolvendo a verdadeira identidade de Bernadete (Kayky Brito).

Cândida era a verdadeira mãe da criança, que era um menino. Como a patroa queria adotar uma menina e Cândida não podia criar o filho, ela enganou a megera e fingiu que Bernardo era na verdade Bernadete, assim a mentira seguiu por anos.

Mas pode onde anda a artista?

Cândida de Chocolate com Pimenta, Yeda Dantas se afastou da TV

A atriz Yeda Dantas, a Cândida de Chocolate com Pimenta, está afastada da televisão há alguns anos. Seus últimos trabalhos foram em algumas séries da TV Globo. Ela apareceu em apenas um episódio de Guerra e Paz (2008) e também em um episódio da minissérie Amazônia: De Galvez a Chico Mendes (2007), como uma mulher acreana.

Apesar de não aparecer em novas séries e novelas, a famosa ainda trabalha em um projeto cultural que criou lá no final dos anos 90.

Natural de Catolé do Rocha, interior da Paraíba, a atriz Yeda Dantas é formada pela Casa das Artes de Laranjeiras e trabalha como diretora, professora e palhaça.

Além disso, ela coordenou o Teatro Nelson Rodrigues de 1990 a 1996, antes de criar seu maior projeto, o Gigantes da Lira, movimento artístico-cultural lírico e circense que nasceu em 1999.

A iniciativa cultural é pioneira nos blocos carnavalesco mirins e se mantém até hoje no estado carioca. Yeda tem o palhação Doutor Giramundo como seu maior personagem no projeto. Atualmente o perfil do projeto tem quase 6 mil seguidores no Instagram e mais de 8 mil fãs no Facebook.

E falando em palhaço, a atriz dá aulas sobre o seguimento. Ela ministra a oficina "Criação de Palhaços" na CAL - Casa das Artes de Laranjeiras. O site da instituição informa que em breve uma nova turma será aberta.

Yeda é casada com André Motta Lima. Eles se conheceram há 17 anos por conta do Gigantes da Lira e permanecem juntos. Segundo seu perfil oficial do Facebok, André estudou na PUC/RJ, já trabalhou como repórter e editor no Fantástico, além de ser diretor executivo na Casa do Vídeo e diretor geral e apresentador no Tome Ciência.

Ela também apareceu nas séries O quinto dos infernos (2002), As Filhas da Mãe (2001), além das novelas Vila Madalena (1999), em que foi Vanda, Era uma Vez... (1998), em que interpretou uma copeira, e Vamp.

Suas duas primeiras novelas na TV Globo foram Mico Preto (1990), em que fez uma pequena participação em um capítulo, e Deus nos Acuda (1992), em que interpretou a empregada de Otto Bismark, papel do veterano Francisco Cuoco.

Final de Cândida em Chocolate com Pimenta

Cândida é obrigada a contar a verdade sobre a identidade de Bernadete depois que a menina vai ao médico e descobre que na verdade é um menino. Ela recebe a ira de Jezebel e principalmente do filho depois da revelação, mas acaba conquistando seu perdão no final da novela.

Próximo ao último capítulo do folhetim de Walcyr Carrasco, lá para o capítulo 199, Cândida de Chocolate com Pimenta aparece na casa de Aninha (Mariana Ximenes), lugar em que Bernardo passa a morar depois de cortar laços com Jezebel. O menino fica cheio de raiva pela presença da mãe biológica e tenta a mandar embora.

Porém, Danilo (Murilo Benício) pede que o menino dê uma nova chance a Cândida. Além disso, Inácia (Viviane Porto) revela que é a mãe de Darlene (Sabrina de Souza) e fala sobre as dificuldades que passou quando jovem e que por isso entregou a filha, assim como Cândida precisou fazer.

O menino reconsidera e finalmente abre o coração. Ele chama Cândida de mãe, que chora e o abraça finalmente, ganhando um desfecho feliz.

Veja também - Como está o Fabrício de Chocolate com Pimenta hoje