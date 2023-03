O que aconteceu com José Loreto e Rafa Kalimann no Domingão?

O climão entre José Loreto e Rafa Kalimann no último Domingão com Huck foi evidente para quem assistia ao programa. O ator, convidado para ser jurado da Dança dos Famosos, que tem a influenciadora digital como uma das participantes, afirmou que estava desconcertado ao ver a ex-namorada ali. Nesta terça, 28, a ex-BBB confessou ter ficado desconfortável com a fala do intérprete de Lui Lorenzo.

O que José Loreto falou para Rafa Kalimann?

Após o grupo de Rafa se apresentar na Dança dos Famosos, o ator aproveitou a oportunidade para relembrar o romance dos dois e teceu elogios para a ex. Entretanto, internautas apontaram que a famosa parecia constrangida com a situação.

"É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui quando a gente se conheceu e a Rafa me ajudou na minha preparação do Lui Lorenzo, tem coisas que levo até hoje... E é muito bom a gente poder se amar não estando junto, ter admiração e respeito", disse.

José Loreto e Rafa Kalimann namoraram por cerca de seis e anunciaram o término em janeiro deste ano. Conforme relatado pelo ator, os dois se reencontraram nas gravações do Domingão em meados de junho e logo engataram o relacionamento.

Um vídeo publicado pelo ator, inclusive, servindo chá para Rafa viralizou e virou meme nas redes sociais no ano passado - a cena até foi reproduzida na novela Pantanal (2022) na qual Loreto interpretou Tadeu.

O vídeo do famoso falando sobre Kalimann rapidamente repercutiu na web, gerando críticas ao carioca. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora revelou que não gostou muito dos comentários do ex. “Para mim foi mais desconcertante ainda. Fiquei desconcertada, desconfortável. Estávamos em grupo e o foco era aquele ali. Não era o momento. Mas entendi o lado dele. Sei que tem carinho, amizade, afeto, e que ele queria colocar para fora, e escolheu aquele momento. Foi genuíno, mas me deixou desconfortável”, disse.

Após a polêmica, Loreto voltou a seguir Kalimann no Instagram. Ele havia dado unfollow na ex-namorada após fotos dela beijando seu novo affair circularem na web.

"Desconcertante ver a Rafa aqui. Porque vem várias memórias, a gente tava aqui... que a gente se conheceu...E é muito bom a gente se amar não estando juntos" (José Loreto) Clima gostoso, clima agradável. #DancadosFamosos pic.twitter.com/1dHOHpDV0S — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 26, 2023

José Loreto e Rafa terminaram por quê?

O motivo do término do namoro de José Loreto e Rafa Kalimann não foi exposto pelos dois, mas repercute na imprensa de que o fim da relação não foi muito amigável.

Ainda segundo Pasin, a relação era marcada por bastante ciúmes e Loreto fazia algumas postagens provocativas para Kalimann. A gota d'água teria sido uma foto publicada por ele ao lado de Bella Campos, que interpreta Jenifer em Vai na Fé, com quem ele teve um breve affair no ano passado.

Loreto teria contado para Kalimann sobre a relação com Bella, mas a foto publicada por ele causou um desconforto entre os dois. Além disso, a agenda de ambos também se tornou um empecilho.

Uma amiga da famosa também sugeriu que Loreto teria traído a ex-BBB. Em uma publicação no Instagram, uma pessoa anônima comentou sobre o novo namoro de Kalimann. "Gente, a Rafa precisa passar um tempo sozinha. Quanto ela tava com ele, falou que ele era o amor de infância dela. Só ficou 6 meses com ele, depois ela terminou e agora já está com outro", escreveu a internauta.

Júlia Araújo, amiga de Rafa, respondeu ao comentário. "Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar para envolver com outra pessoa né kakaka ele já não podemos dizer o mesmo...".

Rafa Kalimann já tem um novo amor. A participante da Dança dos Famosos vive um romance com o empresário Antonio Bernardo, primo de Arthur Ferraz, marido da apresentadora Mariana Weickert. Reservado, ele mantém uma conta fechada no Instagram apenas para amigos e família.

