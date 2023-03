Por que Cléber Machado foi demitido da Globo?

Nesta quarta-feira 22, um dos principais nomes da comunicação esportiva, Cléber Machado foi demitido da Globo. Desde 1988 na casa, foi a voz de toda uma geração.

Suas narrações eram predominantemente para as partidas dos 4 grandes paulistas: Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Também foi presente em jogos da seleção brasileira.

Além do futebol, Cléber esteve em grandes eventos de outras modalidades esportivas. Atletismo, vôlei e o automobilismo, por exemplo. Além disso trabalhou como apresentador.

Porém, tudo tem um começo, meio e final. A trajetória na Globo do narrador de 60 anos termina após mais de três décadas de serviços prestados.

Qual o motivo da demissão de Cléber Machado?

O motivo foi a mudança de direção na ala esportiva da emissora. A modificação da equipe ocorreu em 2019 e a partir daí o Cléber perdeu espaço e foi colocado no “banco de reservas”.

Por sua vez, a emissora soltou uma nota sobre o motivo do desligamento do narrador. "O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro...”.

Um afastamento de Cléber foi visto no ano passado. Na Copa do Mundo do Catar o narrador não foi escalado para viajar e ficou no Brasil para a cobertura do mundial.

Além de Cléber, outros nomes conhecidos foram desligados do quadro de funcionários. Jota Júnior, outro narrador também foi demitido. Jota estava na Globo desde 1999.

No início da semana a Central do Apito foi desfeita após a demissão de Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.

Portanto, não haverá mais ex-árbitros em transmissões da TV Globo. Paulo César de Oliveira, outro ex-árbitro, continua com o contrato ativo. Porém, participará apenas de programas.