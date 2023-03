Sabrina Sato e Duda Nagle se separaram: saiba o motivo

A apresentadora Sabrina Sato, 42, e o ator Duda Nagle, 39, anunciaram a separação nesta terça-feira, 21, após sete anos de relacionamento. Os famosos publicaram um comunicado em suas redes sociais, afirmando que continuarão amigos e parceiros no cuidado da filha do casal, Zoe, de 4 anos.

Motivo da separação de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em sua página no Instagram, Duda Nagle afirmou que ele e Sabrina Sato têm valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. O ator começou dizendo que os dois decidiram chegar ao acordo em paz e seguem juntos na criação de Zoe e na amizade.

"Peço perdão ao papai do céu pela separação. Agradeço a todos que torciam pelo casal e continuam torcendo pela nossa filha. Não pretendo falar mais sobre esse assunto por um bom tempo. Agradeço também a compreensão, obrigado", finalizou.

Sabrina Sato também publicou um comunicado em sua página no Instagram, dizendo que gostaria que o casamento durasse para sempre, "mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue". A apresentadora continuou dizendo que Zoe é o maior presente "que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos".

"Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", continuou. A fashionista agradeceu o carinho de todos e afirmou que a separação não precisa ser um momento de inimizade e divisão. "Duda e eu faremos tudo da melhor forma, pois, por aqui, o AMOR E O RESPEITO sempre vão prevalecer".

Veja o comunicado na íntegra de Sabrina Sato e Duda Nagle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Quanto tempo Sabrina e Duda ficaram juntos?

Sabrina Sato e Duda Nagle estavam juntos desde 2016. A primeira e única filha do casal, Zoe, nasceu em agosto de 2019.

Há meses correm rumores na web de que o casal estava passando por uma crise e tentavam fazer com que o relacionamento desse certo. Em fevereiro deste ano, Duda falou sobre o momento que os dois atravessavam em entrevista a Ronnie Von. "O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso. A gente não sabe o que é dia útil, artista não tem essa. Ainda mais agora que está chegando o Carnaval e a rotina dela está mais intensa", disse.

No começo deste mês, o casal passou uma temporada de férias em Tignes, na França, e compartilharam algumas fotos juntos e ao lado da pequena Zoe.

VEJA: