O que aconteceu com o Silvio Santos?

Silvio Santos, 92, está sumido do comando de seu programa dominical no SBT e deixou dúvidas sobre o que aconteceu com ele. O dono do SBT está de férias e deixou a atração sob o comando de sua filha Patrícia Abravanel, mas o público especula se ele irá retornar às atividades ou se aposentar de vez.

Silvio Santos vai se aposentar?

O apresentador e empresário não deve mais voltar a comandar o Programa Silvio Santos, de acordo com informações do jornalista Flávio Ricco divulgadas em fevereiro de 2023. O poderoso deve voltar ao SBT apenas para gravar participações pontuais como o Teleton e o Troféu Imprensa.

O programa dominical deve ficar com Patrícia Abravanel, um das herdeiras do empresário que sempre substituiu o pai durante seus afastamentos da televisão. Apesar das notícias que correm na imprensa, o SBT ainda não divulgou nenhuma notícia oficial sobre a possível aposentadoria de Silvio Santos.

Silvio já vinha se ausentado do programa. Ele passou quase dois anos afastado das gravações, durante o ápice da pandemia no país. Ele retornou ao trabalho em julho de 2021, mas pegou Covid-19 e precisou deixar o comando do programa novamente. Agora, ele está longe da televisão de novo desde setembro do ano passado e está de férias nos Estados Unidos com a família.

Em julho de 2022, em entrevista ao canal Intervenção, o apresentador já havia dado uma dica sobre sua possível aposentadoria. “Hoje é o Silvio Santos no palco. Agora, quando eu não posso vir, a Patrícia vem. Até quando der. Quando não der mais, ela fica. Ainda bem que ela conduz bem o programa. Ainda bem. Sorte minha”, disse.

O Programa Silvio Santos está no ar desde junho de 1963 e é o programa mais duradouro com o mesmo apresentador do mundo. A atração até chegou a entrar Guiness World Records.

Antes de ser conhecido com o atual nome, o programa se chamava Vamos Brincar de Forca, que chegou na TV em 1961. Silvio usava o espaço para divulgar o seu Baú da Felicidade.

O SBT só surgiu de fato em 1981 quando o dono do Baú ganhou a concessão de mais quatro canais, além da TVS que já era sua, formando o Sistema Brasileiro de Televisão. Após a consolidação do canal, o empresário passou a se aventurar em outras áreas como no ramo dos cosméticos e hotelaria, expandindo sua fortuna.

Apresentador precisou lidar com fake news sobre morte

Em fevereiro deste ano, uma notícia falsa de que Silvio Santos havia morrido tomou conta da internet. O fato não procede, já que o apresentador continua de férias na América do Norte.

Os rumores foram desmentidos por Maisa Alves, assessora de imprensa do empresário há anos, por meio de sua página no Instagram. "Estão criando fake news sobre internação e morte deles nos EUA. Silvio Santos está bem graças a Deus, curtindo os netos, filhas, genros e a esposa. Fake news é crime, pessoal", escreveu.

Em março, ela também negou que o SBT estraria preparando um programa especial para a despedida de Silvio Santos da televisão.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maisa Alves (@maisasbt)

Qual o valor da fortuna de Silvio Santos?

Silvio Santos acumula uma fortuna de R$ 1,7 bilhão, de acordo com o ranking dos mais ricos do Brasil divulgado pela revista Forbes em 2021. Apesar da grande popularidade e várias empresas em seu nome, ele ocupa a 231ª posição na lista.

Além do SBT, Silvio tem outras fontes de riqueza. Ele é dono da marca de cosméticos Jequiti e da famosa Tele Sena, fundada por ele em 1945.

Ele também é dono da TV Alphaville, operadora de TV, internet e telefonia fundada há mais de trinta anos, que atua exclusivamente nas cidades de Barueri, Santana de Parnaíba, Cotia, Jandira, Cajamar e Itapevi, além do Sofitel Guarujá Jequitimar, um hotel de luxo no litoral paulista.

VEJA: Filhas de Silvio Santos: saiba quem é quem na família