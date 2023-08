Perdeu tudo: o que aconteceu com Tori Spelling ?

Tori Spelling, de 50 anos, é um nome familiar no mundo do entretenimento, navegou por uma carreira diversificada, tanto na tela quanto nos bastidores. Mais conhecida por seu papel como Donna Martin na icônica série de TV dos anos 90 "Barrados no Baile", sua história de vida é uma mistura de fama, laços familiares e reviravoltas financeiras.

Veja: o que aconteceu com Sidney Sampaio

O que aconteceu com Tori Spelling?

A herdeira e atriz de televisão foi flagrada na quarta-feira, 2 de agosto, morando em um trailer em um acampamento em Ventura County, Califórnia, ao lado de seus cinco filhos depois de se separar do marido Dean McDermott.

McDermott, 56, anunciou em junho que planejava se divorciar de sua esposa após 17 anos de casamento.

Sem ter para onde ir, a atriz e seus 5 seus filhos - Liam, 16, Stella, 15, Hattie, 11, Finn, 10 e Beau, 6 - foram vistos sentados em um círculo de cadeiras de jardim enquanto observam o pôr do sol, de acordo com fotos obtidas pelo The Post.

Vários outros equipamentos de camping, incluindo um refrigerador, um fogão, uma mesa pop-up e um tapete também podem ser vistos perto da família nas fotos.

Tori Spelling seen living in RV park with her 5 kids: ‘We need a home’ https://t.co/svJkmV4kYS pic.twitter.com/yYy359sHwt — New York Post (@nypost) August 3, 2023

A atriz Tori Spelling é filha do lendário produtor de TV Aaron Spelling , abriu seu próprio caminho no mundo da atuação, interpretando Donna Martin em "Barrados no Baile. Seu patrimônio líquido, apesar da riqueza de sua família, era de $ 250.000.

Apesar do patrimônio líquido de seu pai de $ 600 milhões, a herança de Tori era modesta, deixando a maior parte da propriedade para sua mãe, Candy Spelling . O relacionamento mãe-filha teve sua parcela de momentos difíceis, muitas vezes girando em torno de questões financeiras.

Além de atuar, a carreira de Tori possui uma rica tapeçaria de papéis na TV, cinema e reality shows. Sua sitcom " So Notorious " (2006) parodiou com humor sua própria imagem pública. Ela se aventurou no reality show, co-estrelando com o marido Dean McDermott em "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood" (2007-2012). Junto com seus esforços na tela, ela se aventurou na escrita de livros e lançou uma linha de joias, mostrando seu espírito empreendedor.

No entanto, os desafios financeiros também fazem parte da narrativa de Tori. Em 2013, ela chocou o público ao revelar suas dificuldades financeiras, incluindo pedir dinheiro emprestado à mãe para pagar o aluguel e cobrir despesas médicas. Ela alegou ter desperdiçado seus ganhos em investimentos imobiliários e gastos luxuosos.

SAIBA: quem está grávida de Rafael Cardoso