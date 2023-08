Quem está grávida de Rafael Cardoso? Conheça Carol Ferraz

O ator Rafael Cardoso confirmou nesta quinta-feira, 3, que será pai pela terceira vez. A moça que está grávida do global vive longe dos holofotes e não está nas redes sociais. Os dois se relacionaram após o fim do namoro do famoso com a modelo Vivian Linhares. Mas afinal, quem é Carol Ferraz?

Quem é a psicóloga que está grávida de Rafael Cardoso?

Rafael Cardoso engravidou a psicóloga Carol Ferraz, que mora em Paracambi, interior do Rio de Janeiro, onde o artista tem uma fazenda. O ator não chegou a assumir o relacionamento publicamente.

O ator teria recebido a notícia da gravidez com alegria e prestado apoio à moça. O artista também foi encontrar a família da psicóloga em Mato Grosso do Sul, além de ter acompanhado a mãe de seu filho na compra do enxoval, conforme informações divulgadas pelo colunista Léo Dias.

O artista e a psicóloga não estão em um relacionamento atualmente. Inclusive, o rapaz ficou sabendo da gravidez depois de ter reatado o namoro com Linhares.

A equipe do artista emitiu uma nota confirmando a gravidez de Carol, mas negou que Rafael irá abandonar a carreira de ator - o jornal Extra afirmou que o famoso estava isolado em uma fazenda no Mato Grosso do Sul após se envolver em uma série de polêmicas nos últimos meses.

"Essas informações, tanto quanto a estar morando numa fazenda no MS, quanto a dar um tempo na carreira, não procedem. Rafael é contratado da TV Globo, e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos – que não estão localizados somente no Estado do Rio de Janeiro, trabalhando normalmente. Quanto à questão da gravidez da Carol Ferraz, ele está prestando todo apoio necessário", diz a nota.

Qual é o nome da ex-mulher do Rafael Cardoso?

Rafael Cardoso foi casado durante 15 anos com a influenciadora Mariana Bridi, de quem se separou em dezembro do ano passado. Os dois são pais de Aurora, de 7, e Valentim, de 4.

Mari Bridi é filha da jornalista Sônia Bridi e do produtor de TV Edson Spinello. Vindo de uma família que já tem um pé na televisão, a ex-mulher de Rafael Cardoso também já trabalhou como atriz antes de se dedicar a função de influenciadora digital.

Em 2004, Bridi esteve em "Malhação" interpretando a namorada de Cabeção (Sérgio Hondjakoff), um dos protagonistas mais lembrados da novela juvenil. Já na Band, a atriz esteve em "Floribella" (2005).

Desde então, a famosa passou a se dedicar a outras áreas artísticas. Em 2017, quando já era casada com o ator Rafael Cardoso, Mari começou seu próprio canal no YouTube em que produz conteúdo sobre receitas saudáveis, rotina e vlogs. A artista também é influenciadora digital, somando mais de 700 mil seguidores. Mãe de dois filhos, ela aborda assuntos como maternidade e estilo de vida.

Bridi também é co-fundadora do projeto "Todas Nós", que compartilha conteúdos sobre empoderamento feminino, finanças, carreira, família, entre outras questões que atingem mulheres. A influenciadora digital administra a página ao lado de Carol Fajardo.

Rafael Cardoso e Mari Bridi começaram a namorar em 2008 e se casaram em 2013. Após a separação, dezenas de mulheres começaram a expor nas redes sociais supostos prints de conversas nas quais o ator teria flertado com elas ainda enquanto estava casado com a influenciadora. Uma delas foi Gabrielle Gambine, sobrinha trans de Roberta Close.

