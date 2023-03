O que rolou? Entenda a treta de Mano Brown e Fred Desimpedidos

Fred tem treta antiga com Mano Brown - Foto: Reprodução/Instagram/@fred/@manobrown

Fred Desimpedidos vem recebendo uma série de críticas dos internautas após eleger Sarah Aline e Ricardo como seus alvos. O influenciador digital chamou a psicóloga de 'maldosa' e o biomédico de 'agressivo', o que fez com que os internautas desenterrassem uma treta do brother com o rapper Mano Brown, quando o cantor afirmou que o jornalista havia lhe descrito como violento em uma entrevista ao programa de Fábio Porchat.

O que aconteceu entre Fred e Mano Brown?

A treta entre Fred e Mano Brown começou em 2017, mas o influenciador só revelou o ocorrido em setembro de 2022 quando foi convidado para participar do programa 'Que História É Essa, Porchat?', no GNT. Na ocasião, o brother contou uma história de quando perdeu um desafio para o então jogador Lucas Lima e teve que provocar o rapper no Instagram como parte da prenda que ele deveria pagar.

Fred então fez um rima nos comentários de uma das publicações do astro do Racionais misturando o nome de Lucas Lima, Vila Belmiro e a palavra 'prima', mas notou que o comentário havia sido apagado poucas horas depois.

Duas semanas depois, Mano Brown comentou em uma das fotos de Fred e escreveu: "vi que você usou meu nome em vão e envolveu minha família. Se for brincadeira, tá tudo certo. Se não for, você vai ser cobrado."

O jornalista então começou a relatar uma conversa por telefone com o cantor, na qual ele não teria deixado Fred se explicar. "Vou entrar no dialeto né, aí eu falei 'e aí mano Brown, suave?' Ele respondeu: 'suave é o caralho'. Foram sete minutos de apavoro no telefone, ele falando 'vocês achando que aqui tem comédia, que aqui tem otário'. Não vai explicar nada não, deixa eu falar. Você mexeu comigo e agora vai escutar'", relatou o youtuber.

Fred disse que começou a ficar bravo também e afirmou para Brown que estava tentando explicar o ocorrido, mas que o cantor estava 'ramelando' com ele. O influenciador prometeu que faria uma live para pedir que os fãs do canal Desimpedidos e do jogador Lucas Lima parassem de ofender o rapper em seu Instagram.

Assista ao relato de Fred:

Em dezembro de 2022, Mano Brown afirmou para Gregório Duvivier durante o podcast Mano a Mano que a descrição feita por Fred e Fábio Porchat sobre ele foi racista. "Eu lembro do Porchat e o outro malandro lá falando sobre o Brown, eu vejo neles uma atitude racista. Essa coisa de colocar um cara preto como um cara violento que liga pra casa das pessoas ameaçando é o estereótipo", disse.

O rapper também afirmou que achou uma violência a brincadeira feita por Fred e os comentários dos internautas que invadiram suas redes sociais para ofendê-lo. "Eles falaram sobre a minha pessoa como se eu fosse um cara perigoso", completou.

Assista:

Fred é quem venceu a prova do quarto branco do BBB 23