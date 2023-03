Fred venceu a prova do quarto branco do BBB 23 - Foto: Rede GLOBO/reprodução

Fred é quem venceu a prova do quarto branco do BBB 23; veja momento

Fred é quem venceu a prova do quarto branco do BBB 23; veja momento

Após 18 horas de prova de resistência, Fred ganhou a disputa no quarto branco do BBB 23 na manhã desta quinta, 9, após Domitila dormir e deixar cair no chão a logo da marca patrocinadora - única regra da dinâmica. Além de ficar imune a berlinda da semana, ele ganhou um carro zero quilômetro, enquanto a rival agora está no 9º paredão e sem direito ao bate-volta.

A disputa foi marcada pelo clima de tensão e troca de farpas entre os dois brothers. A prova começou na manhã de quarta-feira, 8 de março.

Momento em que Domitila perde a prova no quarto branco

Fred ganhou a prova do quarto branco por volta das 5h40 da manhã, quando Domitila dormiu. Em seguida, o rapaz comemorou e voltou para a casa. Já a sister ficará confinada sozinha até a noite de quinta, quando retorna para o convívio com os demais brothers.

O momento que a Domitila deixa a placa cair #BBB23 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/M2LAR6Ndvz — Dantas (@Dantinhas) March 9, 2023



Assim que a placa caiu no chão, Domitila acordou e começou a chorar. Depois, a sister comentou a situação sozinha. “Chorei um pouquinho, fiquei muito frustrada por perder nessas circunstâncias, mas, bati eu mesma nas minhas costas pra me lembrar que foi muito aguentar tudo […] os braços doem mas a mente dói mais.", disse.