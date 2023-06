Filhos da Carla Perez e Xandy: como estão Camilly e Victor

Grande musa da música brasileira na década de 1990, Carla Perez, a eterna loira do É o Tchan, se casou com o cantor Xanddy depois que saiu do grupo de pagode, com quem teve dois filhos que já estão bem crescidinhos hoje em dia. Conheça!

Camilly - Filhos da Carla Perez e Xandy

A filha mais velha de Carla Perez é Camilly Victória Perez Soares da Silva, de 21 anos da idade. A jovem nasceu no ano seguinte ao que Carla e Xandy selaram a união no altar.

Camilly seguiu os passos dos pais e ingressou na carreira musical, a jovem se lançou como cantora nos Estados Unidos, país em que mora, e por isso só tem faixas em inglês até o momento. Ela lançou o single On the Flow em 2021, com o rapper Red Rum, na época seu namorado, e recentemente soltou o videoclipe de Touch on You, que conta com 19 mil views. No total, o canal da artista no Youtube tem mais de 1 milhão de visualizações.

Agora em junho de 2023, o colunista Gabriel Perline, do IG, divulgou em primeira mão que Camilly assumiu para a família que está namorando uma mulher - há cerca de cinco meses - e que a notícia abalou as estruturas da família de Carla Perez, que é evangélica.

Assista ao videoclipe mais recente lançado pela filha de Carla Perez:

Victor Alexandre - Filhos da Carla Perez e Xandy

Victor Alexandre é o caçula de Carla Perez e Xanddy, o rapaz tem 19 anos de idade e nasceu em dezembro de 2003. Victor mora com a família nos Estados Unidos e se formou na escola em agosto de 2022. Na época, ele dividia seu tempo com os estudos e o trabalho em uma empresa de serviço de remessas. Ele não escolheu a vida de artistas do pai e da mãe, mas é bastante presente nas redes sociais e tem mais de 300 mil seguidores por lá.

Atualmente, ele namora com Jarline Batista, que estudou junto com ele e também se formou na escola no segundo semestre do ano passado. O casal troca muitas fotos e juras de amor nas redes sociais e a moça também aparece em publicações ao lado da família do namorado.

Carla Perez ainda é casada com Xandy?

Carla Perez, de 45 anos de idade, e o cantor Xandy, com 44 anos, estão casados há mais de duas décadas. Segundo contou a dançarina no Instagram, eles deram o primeiro beijo em outubro de 1999 e desde então nunca mais se separaram.

O casamento veio em outubro de 2001 e a primeira filha do casal chegou ao mundo logo no ano seguinte. Hoje o casal mora na Flórida, nos Estados Unidos, ao lado da família.

Na época em que se casaram e tiveram Camilly e Victor, Carla Perez já não fazia mais parte do grupo É o Tchan. A loira deixou seu posto de dançarina do grupo de pagode em 1998.

Vinte anos depois de sua partida, em 2018, a famosa abriu o jogo e contou no Programa da Sabrina, da Record, o motivo que levou a saída do grupo. A loira disse que sofreu uma agressão e decidiu sair. Ela não revelou o nome do homem e não contou se a agressão veio de um dos cantores da banda ou alguém envolvido nos bastidores do grupo.

Carla Perez ficou cerca de três anos no É o Tchan e depois foi substituída por Sheila Mello, que também virou um grande nome no grupo.

