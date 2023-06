Quem são os filhos de Glória Pires? Quem é quem no clã

Famosa é casada com Orlando de Morais há 35 anos, com quem teve três de seus quatro herdeiros

Glória Pires é mãe de quatro filhos - e não, Fiuk não é filho da atriz. A primogênita é Cléo Pires, fruto do relacionamento da artista com o cantor Fábio Jr, ainda na década de 80. Depois da separação, a atriz se casou com Orlando Morais, com quem teve mais três herdeiros, Bento, Ana e Antonia.

Quem é filha mais velha de Glória Pires?

Cleo Pires, 40, é a filha mais velha de Glória Pires, nascida em 2 de outubro de 1982. A atriz nasceu um ano antes da separação de seus pais, que colocaram um ponto final no casamento em 1983.

Assim como os pais famosos, Cleo também seguiu carreira artística. A atriz começou a atuar na televisão em 2005 quando interpretou Lurdinha em "América", novela das nove da emissora. Nos anos seguintes, continuou trabalhando na emissora e esteve em "Cobras & Lagartos" (2007), "Ciranda de Pedra" (2008), "Caminho das Índias" (2009), "Salve Jorge" (2012) e "Haja Coração" (2016). Seu último folhetim foi "O Tempo Não Para" (2018).

Em julho de 2020, a atriz anunciou que seu contrato exclusivo com a Globo chegou ao fim e que faria trabalhos pontuais na emissora. Nos últimos anos, a famosa participou de filmes como "O Velho Fusca" (2023), no qual também foi co-produtora, e "O Amor Dá Voltas" (2022).

Além da carreira de atriz, Cleo também é cantora e já lançou dois EP's, "Jungle Kid" (2018) e "Melhor Que Eu" (2018).

Quantas filhas Glória Pires tem com Orlando Morais?

Glória Pires tem três filhas com o atual marido, sendo a mais velha entre elas a também atriz e cantora Antônia Morais, 30 anos.

Assim como a mãe, Antônia também já esteve em novelas da Globo. A irmã mais velha de Cleo atuou em "Anjo Mau" (1998), "Guerra dos Sexos" (2012) e "Rocky Story" (2016), além de ter participado dos filmes "Linda da Morrer" (2015) e "A Força de Um Sorriso" (2021).

Em 2022, a famosa lançou o álbum "Ímpar 60", seu primeiro trabalho na música. O projeto é uma homenagem aos 60 anos de seu pai, com 11 releituras das músicas do cantor. A artista também já realizou algumas apresentações ao vivo.

Ana Morais - Filhos de Glória Pires

Ana Morais, 23, é a terceira filha de Glória Pires. A herdeira também tem a veia artística da família e segue carreira na música.

O primeiro álbum da artista foi lançado em agosto de 2022, intitulado "Pensei em Esquecer o Amanhã", que contém elementos de trap e MPB. Em suas redes sociais, Ana sempre compartilha em seu Instagram vídeos seus cantando suas canções e alguns covers.

Quantos anos tem o filho mais novo de Glória Pires?

O filho caçula de Glória Pires é Bento Morais, 18. Ao contrário das irmãs, o rapaz é o único que leva uma vida fora dos holofotes.

Apesar de ainda não seguir carreira artística, Bento também já mostrou ter talento para a música. O herdeiro já apareceu em alguns vídeos publicados por Orlando cantando a música "Esqueça" ao lado de Ana. Em sua página no Instagram, o rapaz acumula mais de 66 mil seguidores.

Quantos anos Glória Pires e Orlando Morais estão juntos?

Glória Pires e Orlando Morais estão juntos há 35 anos. A atriz e o cantor se casaram em 1987 e seguem juntos até hoje.

Em abril deste ano, os dois comemoraram mais um aniversário de casamento. "Nas margens do Rio Araguaia em Goiás, na cidade de Aruanã, nos olhamos pela primeira vez com um sentimento de puro amor, felizes, sem planos, mergulhando naquele rio dourado de tanto sol. Cleo sabia (antes de nós mesmos) que íamos seguir juntos. Antonia veio e nos levou em suas viagens, Ana solidificou com toda sabedoria nossas vidas, e Bento nos balançou na rede da felicidade … Nós dois temos o mesmo sentimento de gratidão por essa existência, com seus momentos lindos e difíceis", escreveu Glória sua página no Instagram.

A atriz também foi casada com Fábio Jr - os dois se conheceram durante as gravações da novela "Cabocla", em 1979, mas a união durou apenas quatro anos.

