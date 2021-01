Nego do Borel confessa que traiu Duda Reis; veja declaração

Nego do Borel, de 28 anos, decidiu se pronunciar em meio à polêmica que se encontrou nesta terça-feira (12). Depois de vazar um áudio no qual a influencer Lisa Barcelos, de 18, revelou seu envolvimento com o funkeiro, a ex, Duda Reis também se pronunciou e revelou as traições do cantor.

Saiba o que Nego do Borel falou após ser exposto

Usando os Stories do Instagram, Nego do Borel decidiu se defender das acusações. Segundo a ex, Duda Reis, ela sofreu abuso psicológico e foi traída pelo cantor.

“Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público”, começou.

Ele também confessou que traiu Duda Reis, mas disse que foi alvo de mentiras. “Sim, houve traição que foi um erro do qual não me orgulho, me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas além disso, tem saído muitas mentiras a meu respeito, coisas que tem me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo e sim provar minha inocência”, afirmou.

“Quanto ao posicionamento da minha ex, é de fato algo que me surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que ao contrário do que tem sido feito por ela, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher. Por questão de princípio é algo que não faria com nenhuma outra mulher, a não ser que seja extremamente necessário. Em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade!”, garantiu ele.

O que aconteceu com Nego do Borel, Duda Reis e Lisa Barcelos?

Nesta terça-feira (12), a colunista Fábia Oliveira divulgou um áudio em que Lisa Barcelos falava de um momento íntimo que viveu com Nego do Borel, na casa do cantor, quando ele ainda era namorado de Duda Reis. Inclusive, Lisa era amiga da atriz.

Depois do vazamento, Lisa confirmou que o áudio era verídico. “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, contou ela.

Duda Reis chora e revela relação abusiva com ex

Duda Reis, de 19 anos, ficou bastante abalada após a situação. Ela e Nego do Borel terminaram o noivado no final e 2020, mas apenas agora os escândalos que aconteceram durante o relacionamento, vieram à tona.

Em um longo desabafo no Instagram, Duda revelou que sofreu um relacionamento abusivo com o cantor. Apesar de decidir expor o que passou, ela disse que temia por sua vida.

“Eu vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque eu preciso. Eu temo pela minha vida. Eu temo pela minha segurança, sim. Porque eu sei como a pessoa [Nego do Borel] é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá. Mulheres, cuidado. Se esse cara se relaciona agora com uma próxima mulher, ela vai ser uma vítima dele. Isso é um fato. Eu tô dando a minha cara a tapa para mostrar para vocês que existem pessoas ruins, sim. Existem homens abusivos, sim. Existem pessoas baixas, sim. Eu fui vítima dessa pessoa e eu vou na delegacia tomar as minhas medidas protetivas porque eu temo pela minha vida, pela minha segurança e pela segurança das pessoas ao meu redor. Eu não sei o que essa pessoa é capaz de fazer”, disse ela, que chorou em vídeo.