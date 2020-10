A apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, está internada desde a última quinta-feira (22) no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde trata uma infecção urinária. De acordo com boletins médicos, seu estado de saúde é estável, mas ainda não há previsão de alta. Segundo sua equipe, Palmirinha Onofre se encontra bem, mas a internação foi necessária por conta do uso de antibióticos fortes e que exigem acompanhamento de perto.

Palmirinha Onofre manda recado aos fãs do hospital

Nesta terça-feira (27), Palmirinha Onofre tranquilizou os fãs com um recado em vídeo através do seu Instagram. “Oi amiguinhos! A Palmirinha está internada tratando uma infecção urinária, mas tem um recadinho para todos vocês“, diz a legenda da publicação, que traz ainda a apresentadora bastante emocionada. “Não foi dessa vez que a Palmirinha foi. Eu ainda vou cozinhar bastante para vocês. Obrigada pelo carinho, eu sei que posso contar com o meu público. Logo estou por aí. E estou fazendo ‘receitinhas’ daqui. Um beijo e um abraço”, finalizou.

Apresentadora tem como “madrinha” Ana Maria Braga

Palmirinha Onofre foi revelada por Ana Maria Braga quando participou do extinto “Note e Anote”, da Tv Record, fazendo receitas caseiras. Ano passado, após 20 anos de sua “descoberta”, Palmirinha Onofre se encontrou novamente com Ana Maria Braga em seu programa na Tv Globo, Mais Você. Na ocasião, Vovó Palmirinha, como é conhecida, se emocionou e agradeceu a ajuda da amiga no início da carreira na televisão. Na ocasião, Palmirinha Onofre não possui contrato com nenhuma emissora. Seu último trabalho foi no Canal GNT, em 2018, no reality show de culinária “Chefe ao Pé do Ouvido”, onde dava dicas sobre técnicas de receitas para os competidores.