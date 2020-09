Paris Hilton revela que interpretou personagem de ‘loira burra’ todos esses anos

Paris Hilton, a socialite americana mais famosa do mundo revelou durante uma entrevista ao programa australiano “Sunrise”, que em todos esses anos, ela foi uma ‘personagem’ para a mídia. No bate-papo ela mostra que até a voz dele é diferente. Saiba mais sobre a eterna patricinha.

A socialite Paris Hilton, 39 anos, concedeu uma entrevista para o programa australiano “Sunrise” na última terça-feira (15). No entanto, ela falou sobre o lançamento do seu documentário ‘This Is Paris‘, e ainda fez uma revelação quem ninguém imaginaria. Durante o bate-papo por chamada de vídeo, a loira revelou que todos esses anos ela foi uma personagem, e mostrou que até sua voz é diferente.

“Neste tempo todo, eu estive interpretando uma personagem, então o mundo não sabe quem eu realmente sou. A verdadeira ‘eu’ é alguém brilhante, na verdade. Não sou uma ‘loira burra’, apenas sou boa em fingir que sou uma” – Paris Hilton

De acordo com Paris Hilton, esse ‘personagem’ era estratégia para continuar na mídia e manter o dinheiro fluindo. O fato é que a trajetória da bisneta do fundador da rede de hotéis Hilton, é bem conhecida. Ou seja, qualquer pessoa familiarizada com a cultura pop já ouviu falar sobre a patricinha mais famosa do mundo. A socialite é um fenômeno midiático eterno.

No entanto, não é só de glamour que se vive uma patricinha. A reality STAR eterna, estreou o documentário intitulado: This Is Paris no YouTube na última segunda-feira (14), e surpreendeu os fãs ao revelar a verdadeira Paris Hilton que ninguém conhecia.

Quem é Paris Hilton?

Paris Hilton é uma socialite, atriz, modelo, DJ, cantora, empresária e neta do Conrad Hilton, fundador da rede de hotéis Hilton. Mas não foi isso que a tornou tão famosa. A it girl virou sensação da mídia após o vazamento de uma sex tape com o então namorado na época, Rick Salomon. A fita foi vazada em 2013, pouco antes do lançamento de seu reality show ao lado da amiga Nicole Richie, o ‘Simple Life’. Como resultado, o programa foi um sucesso que durou por 5 anos.

Por que ela é tão rica?

Em todos esses anos Paris Hilton mostrou que é uma verdadeira expert na arte de se autopromover. Tanto é que declara para si a autoria da primeira selfie. Por outro lado, o começo dessa fortuna – se é que podemos dizer assim, deu início de forma polêmica. Mas, isso já não é uma novidade quando se trata da patricinha mais famosa do mundo.

Sex Tape de Paris Hilton

Mesmo com todo sucesso do programa ‘Simple Life’ no ar, a estrela sentiu a necessidade de mais. Digamos que ela dominava o noticiário dia e noite com o seu nome estampado nas manchetes. Mas, o episódio que marcou de vez sua carreira, foi em 2004, quando veio à tona um vídeo dela mantendo relações sexuais com o jogador de poker Rick Salomon.

Mais tarde, a obra foi lançada em DVD intitulada “Uma Noite em Paris”, por uma produtora de filmes pornográficos e chegou a ser premiada no AVN Award, o Oscar do mundo pornô, garantindo uma boa grana. Depois desse dia, nascia o “fenômeno” chamado Paris Hilton.

Polêmicas

Ao longo dos anos, o estrelato revelou um lado ‘sombrio’ de Paris. Em 2006, no auge, ela foi presa ao ser pega dirigindo sob a influência de álcool, nas ruas de LA. O fato na época gerou repercussão e até irritação entre os produtores de “The Simple Life”, que tiveram que fazer malabarismos para ajustar as datas de gravação do programa por conta da ausência da estrela.

Paris foi solta após pagar após pagar fiança, mas foi condenada a 36 meses de liberdade condicional, e teve que pagar uma multa de US$ 1,5 mil (R$ 6,4 mil).

Paris causou na Copa da África do Sul em 2010

Durante um jogo entre Brasil e Holanda na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a socialite americana foi detida por posse de maconha.

As ‘bad girls’: Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan

Hollywood ficou pequena para Paris Hilton, então, ela se juntou com outros bad girls icônicas. No auge do seu primeiro inferno astral, Britney Spears começou a surgir em cenas, assim como a mocinha de vários filmes americanos, Lindsay Lohan. As três causavam na noites de baladas. Ou seja, material perfeito para a mídia, e vice-versa.

Confira a entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=oOL5PMtdGP0&feature=emb_logo