Por que Manoel Soares foi demitido da Globo?

A Globo divulgou nesta sexta-feira, 30, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. O jornalista comandava o "Encontro" ao lado de Patrícia Poeta desde o ano passado, mas uma série de polêmicas entre os dois geraram muitas crítica na web.

Manoel Soares saiu da Globo?

Manoel Soares não faz mais parte do time de funcionários da Globo, que não revelou o motivo da saída do apresentador. Além de deixar o Encontro, o baiano também sai do "Papo de Segunda", do GNT, que passa a ser comandado pelo ator João Vicente de Castro.

A emissora também afirmou que Patrícia Poeta sairá de férias a partir da próxima segunda e retorna em 17 de julho. Enquanto a jornalista curte alguns dias de folga, o programa ficará nas mãos de Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração.

O Encontro será reformulado a partir do dia 17. Depois de um ano no ar sob o comando de Poeta e Soares, a atração ganhará novidades.

Desde a estreia do Encontro com ambos os apresentadores, o programa ficou marcado por "climões" e polêmicas que repercutiram amplamente na web. Os internautas apontam falta de sincronia entre os dois, além de Poeta ser acusada de interromper o colega.

Com rumores de que os dois não se davam bem, Poeta afirmou em setembro de 2022 que tudo não passava de "ataques maldosos e mentiras descabidas".

Antes de se tornar coapresentador do Encontro, Manoel Soares estava à frente do "É de Casa". O jornalista também já passou pelo "Se Joga", "Profissão Repórter" e "Jornal do Almoço", na RBS TV, afiliada da Globo na região sul.

Leia a nota na íntegra:

O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.

