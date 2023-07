Paulo Vilhena é casado? Ator será pai em breve

Esposa do artista está grávida da primeira filha do casal

Paulo Vilhena é casado desde junho deste ano e está à espera da primeira filha junto a esposa. Depois de quatro anos longe das telinhas, o ator está de volta no reality de sobrevivência "No Limite: Amazônia" com mais 14 participantes. Conheça a família do artista.

Quem é a esposa de Paulo Vilhena?

Maria Luiza Silveira, 26, mantém um relacionamento com Paulinho Vilhena desde 2020. Os dois subiram ao altar no mês de junho de 2023 em uma cerimônia íntima realizada em São Paulo. "Casei com o amor da minha vida ", escreveu ele nas redes sociais.

A advogada está grávida da primeira filha do casal, Manoela, que nasce em agosto. Em sua página no Instagram, a esposa de Paulo Vilhena explicou que uma festa maior será feita depois do nascimento da criança. "Eu e o Paulinho vamos casar no civil em uma cerimônia pequena, só pra família. A festa com todos nossos amigos será depois que a Manozinha já estiver aqui pra mamãe poder aproveitar", disse.

O casal se conheceu através de amigos em comum, em setembro de 2020. Um mês depois, o ator convidou a jovem para passar um final de semana entre amigos no Rio de Janeiro. Na primeira semana de janeiro, os dois já estavam juntos.

"Eu estava com amigas em uma festa, bebendo Jack Daniels no copo baixo com duas pedrinhas de gelo. Ele achou peculiar e veio falar comigo. Depois disso, não nos desgrudamos mais", disse Maria Luiza em seus stories, respondendo a uma pergunta sobre como conheceu o atual marido.

Maria também foi questionada pelos seguidores se já era fã de Paulinho antes de conhecê-lo. "Impossível não admirar o talento desse rapaz. Magnar é meu filme preferido dele", respondeu.

No último dia 18 de julho, data da estreia da nova temporada do No Limite, a advogada publicou uma foto ao lado do marido enquanto esperavam a exibição do programa. "Sempre vibrando por você meu amor", escreveu.

O que faz o ator hoje?

Paulo Vilhena era considerado um dos galãs da Globo nos anos 2000, mas estava sumido da televisão nos últimos anos. O ator passou a se dedicar ao cinema - entre 2019 e 2021, ele interpretou Seu Cebola nos filmes "Turma da Mônica: Laços" e "Turma da Mônica: Lições".

Seu último trabalho em novelas foi em 2018, quando participou de "O Sétimo Guardião", na Globo. Vilhena fez sua estreia na TV em 1998, vivendo Gustavo na série "Sandy & Junior". O sucesso do ator abriu mais portas na emissora e ele conquistou papéis em folhetins como "Celebridade" (2003), "Paraíso Tropical" (2007), "Três Irmãs" (2008), "Morde e Assopra" (2011), entre outras.

Em 2021, o vínculo do ator com a Globo foi encerrado após 23 anos de trabalho. "Fim. 23 anos depois, essa etapa da nossa relação termina. Grato pelo aprendizado e pelas histórias que contamos juntos, alegrando e emocionando os telespectadores. Várias novelas, séries, programas apresentados; alguns grandes amigos, muitos colegas e Roberto Talma. Nossa história foi intensa e muito bem vivida. Nos vemos a qualquer hora. Com respeito e carinho, Paulinho Vilhena", escreveu em sua página do Instagram.

Além de ator, Vilhena também é cantor do grupo Velotrollers. A banda já lançou algumas músicas com "Baião Resenha", "Expectativa", "We'll Be Ok" e "Conceição". Os músicos também fazem apresentações ao vivo pelo Brasil.

O público agora pode acompanhar Paulinho no programa No Limite, que vai ao ar às terças e quintas, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela "Terra e Paixão". O ator é um dos quatro famosos convidados para participar da nova temporada do programa junto com outros 11 anônimos.

