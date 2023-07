A cabelereira Elaine Melo foi quem a primeira vencedora do No Limite. Veja como ela está hoje - Foto: Reprodução/Globo

Quem foi a vencedora do primeiro No Limite?

Com estreia nos anos 2000, um nome ainda é associado quando se fala no primeiro reality da TV Globo. Estamos falando de Elaine Melo, a primeira vencedora do No Limite, e que deixou muita gente de queixo caído com sua vitória - e superação.

Como está a primeira vencedora do No Limite hoje?

A cabelereira Elaine Melo foi a primeira vencedora do No Limite 2000. Ela tinha 35 anos na época e levou R$ 300 mil e um carro para casa.

Hoje em dia com 57 anos de idade, ela continua na mesma profissão, ainda é casada com Salomão dos Santos Filho, com quem está há mais de 40 anos, e é mãe de duas mulheres: Manu, de 32 anos, que depois de se casar mudou para Londres, na Inglaterra, e Letícia, de 27 anos, fisioterapeuta que diferente da irmã mais velha continua morando no Brasil.

Elaine Melo se tornou mais ativa nas redes sociais depois de 2021, ano do retorno do No Limite às telinhas, quando passou a dar várias entrevistas na televisão e internet. Além de relembrar as dificuldades do reality show, ela compartilha momentos da vida pessoal, o trabalho como cabelereira e viagens em seu perfil no Instagram, que conta com mais de 10 mil seguidores.

Em várias dessas entrevistas que tem cedido desde 2021, como para o Encontro e o OtaLab no UOL, Elaine comentou que foi muito subestimada por outros participantes quando competiu no No Limite 1, por ser uma mulher gorda, mas conseguiu calar a todos com seu desempenho.

Segundo revelou em uma caixinha de respostas no Instagram, ela perdeu cerca de 12kg em 28 dias de competição do No Limite. Sobre retornar ao programa um dia - como a vice-campeã da primeira temporada do No Limite, Pipa, que entrou na edição de 2023 - ela brincou: "nunca diga nunca... não é? Mas acho que já passei muito perrengue no primeiro".

Quais foram os outros vencedores de No Limite

Na segunda edição do No Limite (2001), o grande campeão foi Leonardo Rassi, goiano que derrotou Cristina na última prova do programa e levou R$ 100 mil e um carro. Hoje, aos 44 anos, ele é servidor público e é casado com a arquiteta Kamilla Adorno, com quem tem um filho.

A terceira edição, que também foi ao ar em 2001, teve Rodrigo Trigueiro como campeão. Ele levou para casa R$ 300 mil. Na época ele tinha carreira na polícia militar, profissão que mantém até hoje.

Depois de uma pausa de alguns anos, o No Limite retornou em 2009 e teve como campeã Luciana Araújo, que foi a primeira a levar o valor de R$ 500 mil, prêmio que é dado até hoje no reality show. Hoje ela é bombeira, mesma profissão que tinha na época em que participou do programa da Globo.

Após mais de uma década, o No Limite voltou ao ar em 2021 e contou com uma edição especial que trazia apenas ex-BBBs. A grande campeã foi a influencer Paula Amorim, que ficou conhecida ao participar da edição de 2018 do reality show comandado por Boninho.

No ano seguinte, o programa ganhou mais uma edição, desta vez apenas com participantes anônimos. O grande campeão foi o tutor de educação Charles Gama.

Agora em 2023, o reality show conta com um elenco misto, que traz algumas celebridades e o restante de anônimos. A temporada começou no dia 18 de julho e segue até o mês de agosto com exibições nas terças e quintas-feiras à partir das 22h25, logo depois da novela Terra e Paixão.

