Pedro Paulo Rangel era casado? Ator faleceu aos 74 anos

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira, 21 de dezembro. Ele tinha 74 anos de idade e estava internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Ele não deixou filhos e mantinha sua vida pessoal discreta.

O ator Pedro Paulo Rangel estava casado ou namorando?

Pedro Paulo Rangel não deixou esposa ou filhos. Discreto, o artista sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes e sua paixão pelo teatro é que estava em evidência.

Em entrevista ao RD1 em 2015, o ator disse que nunca teve conflitos entre sua vida pessoa e pública. Ele refletiu que provavelmente isso ocorreu por ele não ter que "agir como galã", diferentemente de outros artistas.

Um ator consagrado do teatro e da televisão, Pedro Paulo Rangel iniciou sua vida nos palcos aos 11 anos de idade. Na mesma entrevista que cedeu ao RD1, o ator contou que seu primeiro contato com a arte foi por sorte. Ao precisar mudar de casa com a família, ele acabou se tornando vizinho de atores de teatro amador.

O contato lhe fez abrir os horizontes. Filho único de uma família de classe média descendente de imigrantes e herdeiro de funcionários públicos, até então, seus pais queriam que ele tivesse uma carreira tradicional. Com o tempo, além de ator, ele também se tornou autor, produtor e diretor.

Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos de idade e ainda não teve a causa da morte divulgada. O ator estava internado desde o final de novembro por conta do tratamento de um enfisema pulmonar. O famoso estava atualmente trabalhando no espetáculo solo O Ator e o Lobo.

Na televisão, ele apareceu na reprise de O Cravo e a Rosa entre 2021 e 2022 como o personagem Calixto:

Causa da morte

O ator de 74 anos foi internado no dia 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Ele estava no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada.

