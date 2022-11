Quem é a esposa de Erasmo Carlos? Conheça Fernanda Passos

O cantor Erasmo Carlos costuma ser bastante discreto em relação a sua vida pessoal, mas anos após a morte de sua primeira esposa, a Narinha, o artista se casou novamente. Afinal, quem é a esposa de Erasmo Carlos?

Quem é a esposa de Erasmo Carlos: Fernanda Passos

Erasmo Carlos era casado com a pedagoga Fernanda Passos, de 32 anos. O famoso e a jovem tinham uma diferença de idade de 49 anos e mantinham o relacionamento bastante discreto - a página no Instagram dela é trancada apenas para amigos e família.

Fernanda e Erasmo estavam juntos há doze anos. Em 2019, eles trocaram alianças oficialmente em uma cerimônia no civil, bastante intimista. Na época, o famoso comemorou a união com um raro post ao lado da esposa em sua página no Instagram. "Após sete anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais dois de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda (agora também Esteves)...Foi uma formalidade simples, porém meu coração estava em festa agradecendo a Deus por esse amor tão lindo ter caído em minha vida.. Uhu", escreveu.

Em entrevista ao Conversa com Bial, Erasmo havia revelado que foi Fernanda quem deu o primeiro passo, já que ela era fã dele há muitos anos. Ele também rebateu críticas em relação à diferença de idade entre eles, em um papo com o jornal Extra, em 2020: "sigo sem tornar pública minha vida particular e sorrio normalmente quando me perguntam. Jamais fico irritado com essas coisas. Somos vacinados contra isso".

Apesar da discrição, Erasmo às vezes se declarava para sua amada publicamente e compôs a música "Amor é isso" para ela. O cantor não teve filhos com Fernanda.

Veja quem é a esposa de Erasmo Carlos:

Primeiro casamento de Erasmo Carlos

Antes da união com Fernanda Passos, Erasmo Carlos foi casado com Sandra Sayonara Saião Lobato Esteves, a Narinha, entre as décadas de 7o e 90. A mulher faleceu em 1995 após ingerir cianeto de potássio, um veneno potente.

Com ela, Erasmo teve três filhos: Alexandre Pessoal, Gil Eduardo e Leonardo Esteves. O primogênito faleceu em 2014, aos 40 anos, após sofrer um acidente de moto. Ele chegou a ficar em coma induzido, mas não resistiu ao tratamento.

Gil Eduardo é o filho do meio e é baterista. Ele já fez parte da banda Blues Etílicos, mas vive de forma bastante discreta. Já Léo é o caçula e cuidava dos negócios do pai, além de também ser responsável pela administração da gravadora Coqueiro Verde.