Pixie Cut: veja quais famosas se renderam ao cabelo curtinho

A cantora MC Rebecca surpreendeu o público com seu novo corte de cabelo para o clipe de ‘Hitzão da Porr*’. Deixando os fios bem curtinhos, estilo Pixie Cut, e platinados, a amiga de Anitta, mostrou que o feminino não depende do comprimento dos cabelos.

O que é o Pixie Cut?

Primeiramente, o cabelo pixie cut, ele se caracteriza por ter um comprimento bem curtinho, mas com personalidade.

Esse tipo de corte, além de curto, se caracteriza pela atitude. Ele pode ser usado de forma alinhada ou não, tendo fios mais longos, como uma franja. O corte já foi conhecido como “Joãozinho”.

Confira famosas que aderiram ao corte Pixie Cut :

Flávia Alessandra

A atriz aderiu ao corte pixie para sua personagem na novela ‘Salve-se Quem Puder’. Dando aquela mudada no visual, ela contou com o expert Marcos Proença. Com os fios desconexos, ela apostou na franja e manteve luzes loiras.

Érika Januza

Para interpretar Marina em ‘Amor de Mãe’, Érika precisou abandonar os cabelos longos. Por isso, ela adotou o corte pixie cut, e amou o resultado. “Meu Deus, por que não fiz isso antes?”, declarou ela. Diferente do corte de Flávia Alessandra, o se Januza não contém franja, mas ainda é um pixie, se assemelhando mais ao de MC Rebecca.

Ana Furtado

A apresentadora do ‘É de Casa’, também tem um Pixie Cut para ‘chama de seu’. A esposa de Boninho, adotou os fios mais curtos em 2019, e os manteve assim desde então.

O corte foi feito em meio a comemoração de sua vitória contra o câncer de mama. “Há 1 ano cortei o meu cabelo! Já chorei tanto. Tudo passa. Nessa foto tinha 50% menos cabelo que tenho hoje. Atualmente tenho que tirar o volume para o corte ficar controlado. Como Deus é maravilhoso! Eu aceitei, acreditei e confiei”, comemorou ela, nas redes sociais.

Taís Araújo

Embora esteja com os cabelos longos atualmente, Taís Araújo já usou o corte Pixie Cut há alguns anos. Na época, ela contou que gostou da versatilidade do cabelo curto. “Cabelo curto é sensual, porque mostra a nuca”, contou ao jornal Extra.

Deborah Secco

A artista mudou o visual em 2019, ficando com os cabelos curtinhos. Mostrando que gostou da transformação, ela ainda passou do moreno ao platinado em pouco tempo.

“Tive esse cabelo quando fiz a novela Vira-Lata, eu tinha 15 anos e foi muito mais traumático do que dessa vez. Mas adoro mudar de visual e adoro quando tenho personagens que exigem essa entrega”, contou à revista Vogue.