MC Rebecca sobre relação com Anitta: ‘não passou do beijo’

MC Rebecca decidiu falar abertamente sobre sua relação com Anitta. Em entrevista ao jornal O Globo, a cantora deu mais detalhes sobre a amizade das duas.Tratando a bissexualidade de maneira aberta, MC Rebecca contou que já ficou com a cantora de ‘Combatchy’. Porém, embora tenham se envolvido, a artista explicou que “não passou de beijos”.

Ainda na entrevista, a funkeira disse que a cantora é “quase uma irmã”, atualmente.

MC Rebecca fala sobre bissexualidade

Sem tabus, a funkeira, de 24 anos, revelou que soube que sentia atração por meninos e meninas quando era adolescente. Ainda na época da escola, ela deu o primeiro beijo em outra garota.

“Sempre gostei de meninos e meninas. Sou livre, independente e faço o que bem quiser. É tudo muito natural. Aos 17 anos, contei para minha família e foi a maior polêmica”, revelou ela.

Quem é o novo namorado de MC Rebecca?

Após três meses sem sexo, MC Rebecca contou que ficou pela priemra vez com o atual namorado, Lucas Godinho. “Fiquei com ele pela primeira vez no dia 12 de junho. Não transava desde março”, revela.

Falado sobre como “sobreviveu”, no período de isolamento social, a MC brincou: “Meus brinquedos eróticos que me salvaram na quarentena.”

“Fora isso, de vez em quando, dou umas chamadas no bofe. Ele não é muito transante, mas o chamo para agir. No geral, não tenho razões para reclamar”, acrescentou.

MC Rebecca e Ludmilla ainda se falam?

Sincera, MC Rebecca confessou que teve um “esfriamento” em sua relação com Ludmilla. Mas, embora tenham se afastado, a admiração da canta por Lud permanece.

“Não nos falamos mais, porém tenho carinho e respeito pela Lud. Tudo que eu sou devo a ela. Não houve uma discussão ou qualquer tipo de briga. Nunca entendi a razão de nosso afastamento”, explicou.

MC Rebecca faz post empoderador com a filha

Recentemente, MC Rebecca postou uma foto de um ensaio com a filha, Morena Alves. Em sua legenda, ela escreveu um texto empoderador, falando na maternidade.

“Eu escolhi te conceber. Escolhi fazer de você a minha companheira pra toda vida. Segurar tua mão, caminhar contigo seja pra onde for, desde que seja com você […] A mulher que é mãe e pai ao mesmo tempo, que mesmo sozinha não fugiu da responsabilidade e sempre colocou a felicidade do seu filho em primeiro lugar, merece ser exaltada todos os dias! Sou apaixonada por nós”, declarou ela.