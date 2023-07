Quem são os filhos de Helô Pinheiro além de Ticiane

Helô Pinheiro tem quatro filhos. Na direita, famosa com a filha Kiki Pinheiro e a neta Bruna Pinheiro - Foto: Reprodução/Instagram/@helopinheiro1

Famosa tem casamento de décadas com engenheiro.

Musa que inspirou a ilustre canção Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Helô Pinheiro completou 80 anos em 2023 e ainda esbanja muita beleza e elegância. Casada com o engenheiro Fernando Pinheiro há quase seis décadas, ela teve quatro filhos frutos desta longa união. Conheça cada um deles!

Ticiane Pinheiro é filha mais famosa de Helô Pinheiro

A modelo e apresentadora Ticiane Pinheiro é a mais conhecida entre os filhos de Helô Pinheiro. A loira de 47 anos começou a carreira na Record em 2005, emissora em que ainda trabalha. Ela fez participação em algumas produções do canal, como a novela Prova de Amor, e depois estrelou o reality show Simple Life: Mudando de Vida (2007), com Karina Bacchi.

Depois, ela virou repórter do Hoje em dia durante algum tempo e se desdobrou trabalhando nos projetos Programa da Tarde (2012 - 2015), Troca de Esposas (2019 - 2023) e o Canta Comigo Teen (2020 - 2023). Desde 2015, ela também apresenta o Hoje em Dia.

Ticiane também ficou conhecida pelo relacionamento que teve com o empresário e apresentador Robertos Justus. Eles ficaram juntos durante 7 anos e tiveram uma filha, Rafaella Justus, hoje com 13 anos deidade. Atualmente, ela namora com o jornalista Cesar Tralli.

Kiki Pinheiro e Jô Pinheiro são as outras filhas de Helô

A filha mais velha de Helô Pinheiro com o marido Fernando Pinheiro é Kiki Pinheiro, de 51 anos de idade. Ela tem um brechó institulado "Kiki vende tudo" que faz entregas em todo o Brasil e conta com peças adultas, infantis e também acessórios.

Em seu Instagram pessoal, que compartilha a vida ao lado da família, Kiki soma mais de 69 mil seguidores. Já no perfil profissional dedicado ao brechó, ela tem 62 mil fãs. Kiki é mãe de Bruna Pinheiro, atriz de 26 anos de idade, que já apareceu na novela Reis como a personagem Ayla.

Segunda filha de Helô Pinheiro a nascer, o nome verdadeiro de Jô Pinheiro é Georgeane, ela tem 48 anos de idade e é mãe de Lolle, que tem 19 anos de idade. Jô é casada com Eduardo Porto desde agosto de 2021 e não é artista como Ticiane, mas tem mais de 46 mil seguidores no Instagram e compartilha vários momentos em família com o público.

Fernando Pinheiro Junior - filhos de Helo Pinheiro

Fernando Pinheiro Junior, de 43 anos, é o caçula da família e único herdeiro do sexo masculino. Ele tem problemas motores e de fala devido a uma bronquiolite (infecção nos brônquitos) que causou falta de oxigenação no cérebro de Fernando ainda bebê, o que resultou na perda de alguns neurônios.

Em 2016, a Helô explicou no programa de Amaury Jr como a doença na infância afetou o rapaz e alguns obstáculos de aprendizagem que precisou enfrentar. "Ele está aprendendo comigo, estou ensinando ele a ler e escrever", revelou na época. Fernando tem seu próprio perfil no Instagram, em que compartilha momentos da vida pessoal com mais de 17 mil seguidores.

