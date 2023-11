Qual a causa da morte de Luana Andrade?

A assistente de palco Luana Andrade morreu aos 29 após passar por uma cirurgia estética. A modelo foi internada no Hospital São Luiz na segunda-feira, 6, mas sofreu complicações e não resistiu. A causa da morte foi confirmada hoje pela assessoria de imprensa da influenciadora digital.

Luana Andrade fez lipo no joelho

A influenciadora digital sofreu quatro paradas cardíacas durante uma lipoaspiração realizada no Hospital São Luiz, em São Paulo, ontem. Luana Andrade passou pelo procedimento para retirar gorduras indesejadas do abdômen e do joelho, mas sofreu complicações durante a cirurgia na perna.

A nota emitida para a imprensa informa que Luana sofreu a primeira parada cardíaca depois de duas horas e meia do início da cirurgia, sendo reanimada imediatamente pela equipe médica. "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça", diz o comunicado. A assistente de palco foi levada para a UTI e recebeu tratamento medicamentoso e hemodinâmico. No entanto, o quadro evoluiu negativamente, e a jovem morreu por volta das 5h30 desta terça.

Luana Andrade sofreu quatro paradas cardíacas, a última por volta das 4h30. De acordo com o empresário da assistente de palco, não houve erro médico e a morte da moça foi uma fatalidade. Ele também confirmou que não havia nada errado nos exames pré-operatórios feitos pela influenciadora.

A modelo era influenciadora digital e assistente de palco do programa "Domingo Legal" desde abril. No ano passado, Luana participou do reality show "Power Couple Brasil 6" ao lado do namorado, o empresário João Haddad. Os dois estavam juntos desde outubro de 2021 e passaram a morar juntos recentemente.

A jovem sempre publicava fotos exibindo a boa forma em suas redes sociais, além de fotos de treinos. O surfista Gabriel Medina, amigo da influenciadora, publicou um texto afirmando que perdeu uma amiga para os procedimentos estéticos e fez um alerta sobre a busca pelo corpo perfeito.

Relacionado: Quem foi Luana Andrade?