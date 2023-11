Luana Andrade no Domingo Legal: modelo era assistente de palco

A modelo Luana Andrade, de 29 anos, era assistente de palco do Domingo Legal há sete meses, além de ter feito parte do reality show "Power Couple Brasil 6". A influenciadora digital faleceu nesta terça-feira, 7, após passar por uma lipoaspiração.

O que aconteceu com Luana Andrade?

Luana Andrade era assistente de palco do Domingo Legal desde abril e participava semanalmente da atração do SBT. A moça, inclusive, esteve no programa do último final de semana, dois dias antes de passar pela lipoaspiração que lhe causou complicações.

Uma homenagem foi publicada na página do Instagram do programa, que lamentou a partida precoce de Luana. "Nós, da família do Domingo Legal, lamentamos profundamente o falecimento da assistente de palco Luana Andrade e desejamos muita força a seus familiares e amigos neste momento", foi escrito na legenda. Nos comentários, muitos espectadores prestaram solidariedade à família da modelo.

Luana se juntou a Kattia e de Diana Santana, que também são assistentes de palco, formando o trio de bailarinas do programa comandado por Portiolli. Em maio, a moça celebrou ter completado um mês trabalhando na atração com um álbum de fotos ao lado das colegas.

Antes de ser contratada pela emissora de Silvio Santos, Luana já fazia trabalhos como modelo e era influenciadora digital - atualmente, a famosa somava mais de 380 mil seguidores. Ela também participou do reality show "Power Couple Brasil 6" com o namorado João Haddad, no ano passado, com quem mantinha um relacionamento desde novembro de 2021, após a participação do empresário no "De Férias com o Ex".

Luana Andrade faleceu após passar por uma lipoaspiração. Conforme nota emitida pela assessoria de imprensa da modelo, a assistente de palco passou pela cirurgia ontem, no Hospital São Luiz, em São Paulo, para retirar gorduras do abdômen e do joelho. Tudo aconteceu dentro esperado na primeira etapa do procedimento, mas a famosa teve quatro paradas cardíacas durante a lipo na perna.

