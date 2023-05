Qual a idade da Daiane dos Santos, atual Dança dos Famosos

Daiane dos Santos está arrasando no Dança dos Famosos e tem se mostrado uma das favoritas da temporada. A famosa impressionou nas apresentações individuais no Domingão e passou de fase, conquistando nota 10 de jurados conhecidos por serem rigorosos, como Carlinho de Jesus e Ana Botafogo. Quantos anos tem a ex-ginasta? Apesar de já estar aposentada há algum tempo, a gaúcha continua com energia de sobra.

Quantos anos tem a Daiane dos Santos?

A ex-atleta Daiane dos Santos completou 40 anos no dia 10 de fevereiro de 2023. A ginasta nasceu em 1983 na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e é filha de Moacir dos Santos e Magda Garcia dos Santos.

Ela começou a treinar ginástica artística aos 11 anos, uma idade já considerada avançada para o início no esporte. Porém, o talento da jovem a fez se destacar no meio e ela conseguiu um feito inédito para a modalidade feminina brasileira.

Em 2003, Daiane dos Santos se tornou a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha de ouro em um campeonato mundial. Ela ficou marcada por seu solo que levava a música Brasileirinho, de Waldir Azevedo, e se tornou um dos nomes mais conhecidas do esporte do país.

Durante a carreira, ela também ficou conhecida por executar um movimento próprio, o duplo twist carpado, que foi batizado com o nome "Dos Santos". Pouco tempo após sua conquista no mundial pela primeira vez, a atleta participou das Olimpíadas de 2004. Daiane não conquistou medalha e ficou em quinto lugar, mas se destacou por outra coisa: um duplo twist esticado inédito, salto próprio que também leva seu nome, o Dos Santos II.

Em seguida, ela conquistou várias medalhas nos mundiais de ginástica, principalmente em sua especialidade, o solo. Além disso, também disputou mais duas olímpiadas, a de Pequim 2008 e Londres 2012. Após os jogos de Londres, Daiane descobriu uma nova lesão e resolveu se aposentar. Após deixar a ginasta, ela passou a atuar na profissão como educadora física, além de também dar as caras em programas de esporte do Grupo Globo como comentarista.

Agora em 2023, ela passou a integrar o elenco do Dança dos Famosos do Domingão com Huck. Ela começou a competir com o Grupo B, time com a segunda maior nota da classificação geral. Na fase individual, ela conquistou uma das maiores notas e passou de fase, escapando da repescagem.

O que acharam da performance da Daiane dos Santos no funk? #Domingão #DançaDosFamosos pic.twitter.com/ELNsEnHufw — Dantas (@Dantinhas) May 7, 2023

